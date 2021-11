Les archéologues sont ravis que des artefacts « révélateurs » du Pérou révèlent un passé secret « extraordinaire » | Sciences | Nouvelles

« Ils découvriront l’histoire de la façon dont ces anciennes sociétés péruviennes avaient des approches uniques de l’économie, du genre, de l’agriculture, du pouvoir et des croyances, et comment elles ont prospéré contre vents et marées jusqu’à la conquête des Incas par les Espagnols.

« Cela ouvrira les yeux et remettra en question les hypothèses occidentales courantes sur la façon dont les sociétés sont construites. »

Les objets prêtés, dont beaucoup n’ont jamais voyagé au Royaume-Uni auparavant, sont exposés aux côtés de la propre collection du British Museum d’environ 80 autres pièces.

C’est la première fois que le British Museum organise une grande exposition sur le pays d’Amérique du Sud et cela coïncide avec le 200e anniversaire de l’indépendance du pays vis-à-vis de l’Espagne.

Parmi les objets les plus uniques de la collection se trouve un tambour de cérémonie Nasca à la décoration complexe, daté entre 100 avant JC et 650 après JC.