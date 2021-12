Les archéologues stupéfaits alors que les plus anciens restes d’ancêtres humains «dépassent les rêves les plus fous» | Sciences | Nouvelles

Le chercheur, avec des collègues en Allemagne et en Russie, a extrait et analysé des échantillons de protéines et d’ADN de près de 4 000 fragments d’os récupérés dans la grotte.

À l’aide d’une technique appelée empreinte peptidique, ou ZooMS (Zooarchéologie par spectroscopie de masse), ils se sont concentrés sur la plus ancienne couche de matériau datant d’il y a 200 000 ans.

Jusqu’à présent, les scientifiques ont été incapables de trouver des couches humaines plus tard.

Après avoir analysé quelque 3 800 fragments ne mesurant pas plus de 1,5 pouce de longueur, Mme Brown a identifié cinq os correspondant au profil d’un humain.