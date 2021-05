Les archéologues stupéfaits par la découverte romaine britannique «au-delà des royaumes attendus» UK | Nouvelles

Vindolanda: l’archéologue découvre 500 lettres de l’Empire romain

La conquête romaine de la Grande-Bretagne a commencé il y a environ 2000 ans. La présence de la puissance impériale durera 400 ans. D’innombrables batailles entre les Romains et les Celtes natifs de Grande-Bretagne ont eu lieu, la plus connue étant la révolte de Boudica en 60 après JC.

Un certain nombre d’objets romains datent de cette période à travers le Royaume-Uni.

L’un des plus célèbres est peut-être le mur d’Hadrien, une structure en partie en pierre et en monticule qui commence sur les rives de la rivière Tyne près de la mer du Nord et va tout à l’ouest jusqu’au Solway Firth près de la mer d’Irlande.

À l’intérieur du mur se trouve l’une des casernes militaires les plus importantes des Romains, Vindolanda, où des soldats de tout l’Empire étaient stationnés à un moment donné.

Le site a offert aux archéologues une multitude d’objets à étudier.

Archéologie: les chercheurs ont été stupéfaits de trouver les anciens gants de boxe romains (Image: GETTY / History Hit)

Mur d’Hadrien: la structure romaine contient un certain nombre de casernes (Image: GETTY)

L’un des morceaux d’histoire les plus rares découverts sur le site a été exploré lors de History Hit, «Vindolanda: Jewel of the North».

Ici, le Dr Andrew Birley, directeur des fouilles de Vindolana, a présenté la seule paire de gants de boxe trouvée dans ce qui était autrefois l’Empire romain, du Royaume-Uni à l’Iran moderne.

La découverte a offert un aperçu unique de la composition sociale des Romains en Grande-Bretagne.

Le Dr Birley a expliqué: «De temps en temps, nous obtenons quelque chose qui dépasse les domaines de ce que nous nous attendons à trouver.

JUSTIN: BBC Newsnight: “ Absolument dingue ” de réduire l’aide étrangère britannique

Combattant romain: Les gants sont les seuls connus de leur genre dans tout l’Empire (Image: History Hit)

«Ce n’est même pas sur la liste de courses de rêve d’un archéologue, et ce que nous avons ici en est deux exemples.

«Nous avons des gants de boxe de certaines des premières périodes d’une caserne de cavalerie de soldats du nord de l’Espagne.

«Ils étaient juste assis sur le sol de la caserne, il y avait deux types de gants différents.

«Il y avait un gant d’entraînement qui est très doucement rembourré de cuir, puis le gant ci-dessous a une bordure en cuir durci sur le bord, durci au feu.

NE MANQUEZ PAS

Un violeur d’enfant qui a enlevé une écolière souffre de “ blessures qui changent sa vie ” [REPORT]

Heure des questions de la BBC: “ Un impératif moral énorme pour aider l’Inde ” [INSIGHT]

La fureur de Channel 4 avec Jon Snow après l’explosion de “ F *** the Tories ” [ANALYSIS]

Boxe: Le premier gant était pour les combats d’entraînement, légèrement rembourré avec du cuir (Image: History Hit)

Histoire romaine: le deuxième gant était pour la vraie chose, rempli de paille pour infliger des dégâts (Image: History Hit)

«Il était rempli de paille lorsque nous l’avons trouvé pour protéger la phalange mais aussi pour trancher votre adversaire pour le faire saigner.

«Ce que j’aime à ce sujet, c’est sa nature multiforme, la façon dont il aide à comprendre l’entraînement, le combat à mains nues, la forme physique et bien sûr le sport, puis le divertissement.

“Cela représente toutes ces choses.”

Les soldats romains auraient parié sur des matchs de boxe et avaient leur héros sportif préféré.

Découvertes archéologiques: certaines des découvertes les plus révolutionnaires jamais enregistrées (Image: Express Newspapers)

Il y avait aussi des rivalités et des combats entre cavalerie.

Le Dr Birley a déclaré: “Ce sont les seuls gants de boxe survivants de l’Empire romain, et les premiers gants de boxe survivants depuis plus de 1 600 ans.”

Des preuves existent pour les gants de boxe et autres vêtements de sport dans les textes, les peintures murales et les mosaïques, mais jamais auparavant les archéologues n’ont pu trouver des gants physiques.

La présence romaine en Grande-Bretagne s’est progressivement estompée à partir de 370 après JC.

Dernier Vindolanda: les Romains ont commencé à quitter la Grande-Bretagne en 370 après JC (Image: GETTY)

Chaque avant-poste du pays est parti à des moments différents.

Les soldats sont partis pour Rome qui était alors attaquée.

La Grande-Bretagne est ensuite tombée dans le chaos avec des tribus indigènes et des envahisseurs étrangers se battant pour le pouvoir.

Il y avait une grande diffusion des Angles, des Saxons et des Francs après le départ des Romains.

Vous pouvez vous abonner à History Hit ici.