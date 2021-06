Les architectes annoncent la tournée nord-américaine de l’automne 2021

Quintette post-metalcore basé en Angleterre ARCHITECTES vient d’annoncer une tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord en 2021. Le trek débutera à Los Angeles le 2 novembre et comprendra une apparition au Bienvenue à Rockville festival à Jacksonville, en Floride. La mise en vente générale de la course en tête d’affiche débute le vendredi 11 juin à 10 h, heure locale.

ARCHITECTES Dates de la tournée 2021 :

02 novembre – Los Angeles, Californie – Le Novo



03 novembre – Tempe, AZ – Théâtre Marquee



05 novembre – Dallas, TX – Granada Theatre



06 novembre – San Antonio, Texas – Théâtre Aztèque



08 novembre – Houston, Texas – White Oak Music Hall



10 novembre – Atlanta, Géorgie – Le paradis



11 novembre – Daytona Beach, Floride – Bienvenue à Rockville*



13 novembre – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



14 novembre – Norfolk, Virginie – La Norva



16 novembre – Philadelphie, PA – The Fillmore



17 novembre – Washington, DC – Le Fillmore



19 novembre – Boston, MA – House of Blues



20 novembre – New York, NY – Terminal 5



23 novembre – Montréal, QC – Olympie



25 novembre – Toronto, ON – Rebelle



26 novembre – Detroit, MI – Royal Oak Music Theatre



27 novembre – Cleveland, OH – Agora Ballroom



28 novembre – Columbus, OH – Newport Music Hall



30 novembre – Indianapolis, IN – Chambre Deluxe



01 déc. – Chicago, IL – Riviera Theatre



02 décembre – Minneapolis, MN – First Avenue

ARCHITECTES‘ dernier album, “Pour ceux qui veulent exister”, trouve le groupe s’attaquant aux plus grandes questions auxquelles est confronté l’avenir de notre planète avec son offre sonore la plus grandiose et la plus étendue à ce jour s’appuyant sur ARCHITECTES‘ marque le son post-metalcore en superposant une influence naissante d’électronique et de cordes, cors et choeurs d’orchestre. Le résultat est une riche tapisserie qui transcende les limites du genre et récompense l’exploration et l’immersion dans son voyage. Les 15 titres du disque sont suspendus dans les limbes entre la positivité énergisante qu’il n’est pas trop tard pour corriger notre parcours collectif et la négativité paralysante du défaitisme ; où l’espoir et le découragement sont des compagnons de lit déclenchés quotidiennement par le simple fait d’exister. Reflet de la condition humaine, “Pour ceux qui veulent exister” nous invite tous à nous lever pour défier les modèles établis et à lutter pour une amélioration collective.

“Pour ceux qui veulent exister” a fait ses débuts n ° 1 sur le palmarès des albums numériques, n ° 6 sur le palmarès Current Rock Album et n ° 80 sur le Billboard 200. Les singles “Météore”, “Papillons morts”, “Les Poumons Noirs” et colossal célibataire “Animaux” ont amassé plus de 58 millions de streams et 18 millions Youtube vues. Aditionellement, “Animaux” classé Top 5 à la radio rock.

ARCHITECTES est le chanteur Sam Carter, le batteur Dan Searle, bassiste Ali doyen et guitaristes Josh Middleton et Adam Christianson.

