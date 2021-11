Les architectes annoncent un événement mondial de diffusion en continu aux studios Abbey Road

Quintette post-metalcore basé en Angleterre ARCHITECTES effectuera un événement de streaming mondial exclusif du légendaire Studios d’Abbey Road le 11 décembre. La performance sera soutenue par Orchestre de parallaxe, composé de certains des musiciens classiques les meilleurs et les plus polyvalents d’Angleterre, arrangés et écrits par Simon Dobson, Orchestre de parallaxechef d’orchestre et trois fois British Composer Award (BASCA) lauréat pour ses compositions.

Studios d’Abbey Road stream sera diffusé via Veep le 11 décembre à 12 h HP / 15 h HE et sera disponible pendant 48 heures par la suite. Les billets sont en vente dès maintenant à cet endroit.

En février de cette année, ARCHITECTES a sorti son neuvième disque studio et le premier numéro 1 britannique, « Pour ceux qui veulent exister », passant par Dossiers épitaphes. Le LP trouve le groupe s’attaquant aux plus grandes questions auxquelles est confronté l’avenir de notre planète avec son offre sonore la plus grandiose et la plus étendue à ce jour s’appuyant sur ARCHITECTES‘ marque le son post-metalcore en superposant une influence naissante d’électronique et de cordes, cors et choeurs d’orchestre. Le résultat est une riche tapisserie qui transcende les limites du genre et récompense l’exploration et l’immersion dans son voyage. Les 15 titres du disque sont suspendus dans les limbes entre la positivité énergisante qu’il n’est pas trop tard pour corriger notre parcours collectif et la négativité paralysante du défaitisme ; où l’espoir et le découragement sont des compagnons de lit déclenchés quotidiennement par le simple acte d’existence. Reflet de la condition humaine, « Pour ceux qui veulent exister » nous invite tous à nous lever pour défier les modèles établis et à lutter pour une amélioration collective.

Aux Etats-Unis, « Pour ceux qui veulent exister » a fait ses débuts n ° 1 sur le palmarès des albums numériques, n ° 6 sur le palmarès Current Rock Album et n ° 80 sur le Billboard 200.

ARCHITECTES est le chanteur Sam Carter, le batteur Dan Searle, bassiste Ali doyen et guitaristes Josh Middleton et Adam Christianson.

