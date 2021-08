Les architectes de la marque numérique signent Olivia Perez – WWD

Digital Brand Architects, la société de gestion basée à Los Angeles acquise par United Talent Agency qui représente un who’s who des personnalités des médias sociaux, a ajouté Olivia Perez à sa liste de clients.

La jeune femme de 27 ans représente une nouvelle génération de conteurs à l’ère numérique, traçant sa propre voie en tant que journaliste, influenceuse – travaillant avec Chanel, Prada et Nike – et animatrice de “Friend of a Friend”, un podcast hebdomadaire qu’elle a lancé en mai 2019.

“Je suis reconnaissante pour toutes les expériences qui m’ont amené à ce point, et je suis vraiment ravie de voir ce nouveau chapitre”, a déclaré Perez, qui est actuellement basée dans sa ville natale de LA.

Elle a attiré l’attention pour être la meilleure amie d’enfance de Gigi Hadid, mais s’est fait un nom indépendamment de son amie mannequin, en s’associant à des marques de mode telles que Kith, Tory Burch, Michael Kors, Calvin Klein et en étant nommée ambassadrice de Outdoor Voices et Coach. Diplômée de l’Université de New York, où elle a étudié le journalisme, elle collabore à Forbes.com et a écrit pour Harper’s Bazaar, Teen Vogue et Huffington Post.

Avec “Friend of a Friend”, Perez plonge dans la vie, les passions et les histoires de carrière de chaque invité – une gamme de talents qui comprend des créateurs et des artistes tels que la musicienne Maggie Rogers, des activistes comme Janaya Future Khan, ainsi que des dirigeants et des fondateurs, de Jen Rubio de Away à Annie Lawless de Lawless Beauty. Les épisodes se classent chaque semaine dans le top 100 des podcasts de carrière aux États-Unis, au Canada et en Australie, selon Perez.

“J’adore interviewer, et la narration est au cœur de mon cœur, alors quand j’ai remarqué que l’industrie du podcast commençait vraiment à reprendre, j’y ai vu une opportunité incroyable”, a-t-elle poursuivi. “Je lisais des statistiques l’autre jour, je pense qu’en 2021 seulement, les gens ont déjà écouté 15 milliards d’heures de podcasts.”

Inspiré par les conversations intimes souvent partagées par des amis autour d’une table, le podcast a pour objectif de «faire tomber le mur», a-t-elle déclaré, tout en offrant franchise et conseils. «C’est d’avoir un spectacle qui imite vraiment la connexion humaine et l’amitié. Et grâce à cette expérience, ils peuvent raconter leur histoire d’une manière qui n’a pas à se sentir comme un moment médiatique. C’est une conversation très, très honnête.

Perez a produit l’émission pendant six mois avant d’être exploité par Dear Media, un réseau de podcasts créé par DBA. D’ici la fin de cette année, elle atteindra son 100e épisode, alors qu’elle continue d’augmenter son audience (beaucoup de femmes dans la vingtaine et au début de la trentaine).

“Il y a quelque chose d’extrêmement intime à entendre l’histoire de quelqu’un à travers son objectif”, a ajouté Perez. “Et de manière audible, le son d’une voix dans votre oreille – littéralement – est quelque chose de vraiment puissant et une expérience très intime en tant qu’auditeur.”

Pour l’avenir, elle espère étendre le podcast “à autant de plateformes que possible”, a-t-elle déclaré: “Je veux que les gens puissent l’écouter sous sa forme originale, mais je pourrais même le voir à la télévision, et cela a toujours été un de mes objectifs, pouvoir toucher un public plus large.