Les architectes de marques numériques, rachetés par UTA, signent plus d’influenceurs – WWD

Digital Brand Architects, qui a été acquis par United Talent Agency en 2019, a ajouté plus de personnalités des médias sociaux à la liste.

Coco Bassey, Sandra Morgan Downie de Sandra Morgan Living et le couple Sebastián Gómez et Esperanza Hernández de TwoTrends, tous des gens de couleur, ont été signés à la société de gestion basée à Los Angeles, représentant les blogueurs de style de vie et les créateurs de contenu dans tous les domaines.

Fondée par le PDG Raina Penchansky en 2010, DBA a eu une stratégie de première numérique depuis sa création, en prenant des clients avec un suivi des médias sociaux. La société de gestion, détenue en copropriété par The Azoff Company depuis 2013, représente plus de 140 créateurs, dont beaucoup sont des influenceurs connus qui produisent du contenu en ligne dans les domaines de la mode, de la beauté, de la gastronomie et des voyages. Des noms familiers comme Aimee Song, Camila Coelho, Chriselle Lim, Brittany Xavier, Manny Mua et Katherine Schwarzenegger sont signés au cabinet. Et depuis leur rachat par UTA, Blair Imani, Militza Yovanka et Heather Rae Young ont rejoint l’équipe.

DBA aide également ses clients à construire et à négocier des accords de licence dans le cadre de sa division Digital Brand Products, en vendant des produits chez des détaillants tels que Nordstrom, Anthropologie et Neiman Marcus. L’année dernière, la société a travaillé avec les influenceurs Patrick Starrr, Whitney Port, Riley Hubatka, Amelie Zilber, ainsi que le styliste Brad Goreski et le mannequin Hunter McGrady.

Bien que représentant un groupe de clients diversifié, DBA a été confronté à des réactions négatives l’été dernier en raison de son manque de diversité au sein de l’entreprise, selon d’anciens employés noirs.

«Notre équipe examine de plus près comment nous accordons la priorité à la diversité et apportons des changements immédiats», a déclaré la société dans une légende Instagram à l’époque, abordant la question.