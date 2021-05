Les archives des journalistes du Washington Post secrètement obtenues par Trump DOJ: rapport report .

Les enregistrements téléphoniques de trois journalistes du Washington Post ont été obtenus par le ministère américain de la Justice sous l’administration Trump dans le cadre de leurs reportages sur le rôle de la Russie lors des élections de 2016, a annoncé vendredi le média.

Dans un article détaillant l’opération, WaPo rapporte que le ministère de la Justice a également tenté de récupérer l’historique des e-mails des journalistes en vain.

Ellen Nakashima et Greg Miller, les journalistes WaPo actuels, et Adam Entous, qui ont quitté l’organisation à la fin de 2017, ont chacun été informés dans des lettres distinctes que le MJ avait acquis leurs enregistrements respectifs de travail, de domicile et de téléphone portable sur une période de trois mois en 2017.

Un signe pour le ministère de la Justice vu le 12 janvier 2021 à Washington, DC. (Photo par Sarah Silbiger-Pool / .)

Les lettres du 3 mai indiquaient que les sujets avaient été «notifiés par la présente que, conformément à une procédure judiciaire, le ministère de la Justice des États-Unis avait reçu des relevés de péage associés aux numéros de téléphone suivants pour la période du 15 avril 2017 au 31 juillet 2017», comme l’a rapporté WaPo .

La lettre contient également des informations selon lesquelles les procureurs ont reçu une ordonnance du tribunal pour accéder aux comptes de messagerie de travail des journalistes afin de recevoir des «enregistrements de communication sans contenu», mais les enregistrements souhaités n’ont pas été obtenus.

LIRE LA SUITE: Une femme qui est entrée au Capitole a peut-être volé un appareil Pelosi pour le vendre à des Russes: FBI

L’implication de la Russie dans la campagne Trump lors des élections de 2016 avait fait l’objet d’une enquête approfondie de la part des médias et des avocats spéciaux. Robert Mueller. Selon CNN, l’enquête Mueller a révélé que Paul Manafort, ancien président Donald Trumpex-directeur de campagne de, avec le directeur adjoint Rick Gates a donné à un agent de renseignement lié à la Russie Konstantin Kilimnik documents de vote internes.

En 2019, en raison de l’enquête de Mueller, Manafort a été reconnu coupable de fraude fiscale et bancaire et condamné à quatre ans de prison, comme le rapporte NPR.

Un porte-parole du ministère de la Justice, Marc Raimondi, a justifié la décision d’atteindre les records des journalistes comme une mesure de dernier recours, malgré que les tactiques du DOJ soient contraires au décret du premier amendement sur la liberté de la presse.

«Bien que rare, le Département suit les procédures établies dans sa politique de directives relatives aux médias lorsqu’il recherche un processus juridique pour obtenir des relevés téléphoniques et des courriels non contenus de la part des membres des médias dans le cadre d’une enquête criminelle sur la divulgation non autorisée d’informations classifiées», a déclaré Raimondi. «Les cibles de ces enquêtes ne sont pas les destinataires des médias d’information, mais plutôt ceux qui ont accès aux informations de la défense nationale qui les ont fournies aux médias et qui n’ont donc pas réussi à les protéger comme légalement requis.»

LIRE LA SUITE: Le russe Poutine félicite Biden pour sa victoire aux élections américaines

Le mois dernier, Président Joe Biden a annoncé des sanctions financières contre la Russie. Comme le rapporte le New York Times, Biden a pris des mesures après que la Russie a fait de nombreuses tentatives pour interférer avec les élections américaines et pirater les réseaux gouvernementaux et privés.

Les sanctions sont intervenues un mois après que theGrio ait rapporté que Biden avait parlé d’une conversation qu’il avait eue avec le président russe Vladimir Poutine de se mêler des élections américaines.

“Il paiera un prix”, a déclaré Biden.

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager