Les archives judiciaires révèlent le désir de Niklas Süle de quitter le Bayern Munich alors que Chelsea, Arsenal, Manchester United et Tottenham Hotspur étaient des destinations possibles

Le procès opposant deux agents continue de révéler des détails incroyables sur le fonctionnement interne du Bayern Munich et sur la façon dont les joueurs et les agents communiquent.

Un rapport de Der Spiegel a détaillé le cas entre des agents de duel souffrant d’un schisme, mais le dernier élément à tomber était une série de messages WhatsApp qui ont été échangés par Niklas Süle et l’agent Murat Lokurlu (tels que capturés par le compte Twitter @iMiaSanMia) – vous pourriez envie de respirer un bon coup avant de se lancer dans cette course folle :

Dès novembre 2018, Süle cherchait à quitter le Bayern Munich. Après avoir dû partager du temps avec Mats Hummels et Jerome Boateng, le club était lié à l’acquisition de Lucas Hernandez et Benjamin Pavard pour la saison 2019/2020, ce qui a probablement laissé Süle confus quant à sa position au sein de l’équipe. Arsenal FC, Liverpool FC, Chelsea FC et Manchester United ont tous été répertoriés comme destinations possibles :

Le 12 novembre 2018, Süle aurait envoyé le SMS suivant à l’agent Lokurlu : “Vérifiez les offres de l’Angleterre si quelqu’un veut que je sois là-bas. Si quelqu’un des grands clubs m’emmènerait, faites-le moi savoir. Arsenal, Liverpool, Chelsea, mais de préférence ManU “ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Lokurlu a également été choqué par la demande :

Lokurlu a répondu : “Sérieusement ?” Süle : “Ouais, je suis très sérieux. D’accord Super Murat, ce serait génial si tu pouvais faire bouger les choses” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

À ce stade, l’intérêt a été mesuré et les choses se sont passées rapidement :

Un jour plus tard, Lokurlu a signalé à Süle qu’il avait été en contact avec Man United et Chelsea, qui ne seraient pas contre sa signature. Une rencontre avec United a ensuite été organisée pour le 29 novembre 2018. “Merci Murat” et “Ça va être génial”, a écrit Süle – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Près d’un an plus tard – sans aucun mouvement – ​​Süle a dit à Lokurlu qu’il voulait déménager à Tottenham Hotspur. Il convient de noter que ce n’était que quelques mois après que Süle a dû se défendre publiquement contre l’affirmation selon laquelle il était gros – et aussi après l’arrivée d’Hernandez et Pavard. Süle a dit : « Je ne suis pas un connard » :

Un an plus tard (4 octobre 2019 – trois jours après Tottenham 2-7 Bayern), ils s’envoient à nouveau des SMS. « Connaissez-vous quelqu’un de Tottenham ? demande Süle. “Je veux aller à Tottenham, un si grand club. Londres est une grande ville. Le stade et les fans sont brutaux” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Süle — halètement ! – a dit qu’il irait même à Arsenal :

Les deux ont continué à explorer des options en Angleterre. Süle irait “directement” à United, Chelsea, Tottenham. Il a également dit “peut-être même Arsenal” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Avant que la compétition Euro 2020 ne soit déplacée en 2021, Süle prévoyait déjà de partir à l’été 2020 :

Süle a écrit: “Vous avez les contacts et pouvez me dire comment ça se passe. Nous n’avons pas besoin de Karlheinz (l’autre agent de Süle). En fait, je veux aller en Angleterre après l’Euro cet été, je ne veux pas être plus ici. Je veux vraiment aller en Angleterre”. Lokurlu a répondu: “Alors nous le ferons” – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Après la déchirure du LCA de Süle, l’intérêt de l’Angleterre pour l’international allemand s’est éteint :

L’agent Lokurlu a ensuite eu plusieurs entretiens avec des clubs de Premier League. Cependant, le revirement s’est produit le 20 octobre 2019. Süle a déchiré son LCA contre Augsbourg et a été absent pendant des mois. Un déménagement en Angleterre n’était plus une option. – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Enfin, pour un contexte supplémentaire sur les raisons pour lesquelles tout cela se produit :

Pour plus de clarté, le différend oppose Karlheinz Förster et Murat Lokurlu au sujet des honoraires d’agent. Förster prétend que Lokurlu n’était qu’un interprète. Pendant ce temps, Lokurlu a mis en jeu ces messages WhatsApp avec Süle pour prouver son rôle d’agent [Bild] https://t.co/aCAJVkKpdP – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 24 septembre 2021

Analyse BFW

Bien que les tweets et les informations puissent ne pas être parfaits pour Süle, il convient de noter que toutes les informations datent d’environ deux ans – et il y a eu pas mal de drame au sein de l’ancien “FC Hollywood” au cours de cette période. Comme l’équipe a radicalement changé (avec le front office, les entraîneurs et les joueurs), Süle aurait pu changer d’état d’esprit sur ce qu’il pense de rester avec le Bayern Munich.

Quoi qu’il arrive, les prochaines négociations hivernales entre Süle et le club devraient en révéler beaucoup.