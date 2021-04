Les Argentinos de Gaby Milito ont battu Nacional grâce à Ávalos et Herrera

21/04/2021 à 02:56 CEST

. / Buenos Aires

Argentinos Juniors, réalisé par Gaby Milito, est revenu jouer un match de la Copa Libertadores ce mardi après dix ans et l’a fait avec un victoire contre Uruguayan Nacional 2-0 avec des buts de l’attaquant paraguayen Gabriel Ávalos et de l’attaquant Emanuel Herrera. L’équipe locale a joué les huit dernières minutes avec une de moins pour le expulsion du défenseur Carlos Quintana. Avalos a marqué à la 25e minute et Herrera à deux minutes de la fin du match. Les autres membres du groupe F de la Copa Libertadores sont l’Atlético Nacional colombien et l’Université catholique chilienne, qui se réuniront jeudi.

Nacional, champion du tournoi uruguayen et vainqueur des Libertadores en 1971, 1980 et 1988, a pris le terrain du stade Diego Armando Maradona de Buenos Aires avec détermination et était sur le point de marquer dans les premières minutes. El Bicho a enduré les attaques, s’est installé et a marqué le but à 25 minutes quand Avalos, le joueur le plus important du jeu, a pris possession d’un ballon libre dans la zone, s’est installé et s’est défini hors du terrain.

Le but n’a pas effrayé Nacional, qui a continué à chercher son but avec énergie. Brian Ocampo et l’attaquant argentin Gonzalo «Lavandina» Bergessio ont été les joueurs de l’équipe dirigée par Alejandro Cappuccio qui ont généré le plus de danger.

Dans les premières minutes de la seconde mi-temps, le “Bicho” de La Paternal, champion du concours en 1985, se positionne à plusieurs mètres derrière, mais pas de sa propre initiative. Nacional le poussait et Argentinos Juniors s’est contenté de quelques contre-attaques.

Malgré les attaques avec de nombreuses personnes, les Uruguayens n’ont pas réussi à jouer des buts clairs. Au fil des minutes, les visiteurs ont ressenti l’usure et les Argentinos Juniors, grâce à un bon match collectif avec des passes courtes, ont réussi à prendre de l’avance sur le terrain et à se rapprocher du but rival.

À huit minutes de la fin, Quintana a vu le carton rouge et a laissé les habitants avec un de moins. Plus tard, Nacional a presque atteint l’égalité lorsqu’un coup franc de Leandro Fernández a effleuré le poteau.

Bien qu’il jouait avec dix, Argentinos Juniors a inscrit son deuxième but en fin de match grâce à Herrera, qui était entré en seconde période.