Les Argentinos Juniors battent San Telmo et rencontrent Boca en demi-finale

Les Argentinos Juniors ont battu San Telmo 2-1 ce mercredi et a obtenu son passeport pour les demi-finales de la Coupe d’Argentine, où il affrontera Boca Juniors. Avec tant de Kevin Mac Allister et Matias Romero, ceux dirigés par Gabriel Milito ont réussi à inverser un désavantage initial à la fois Thomas Amivilla pour Candombero, qui s’est retrouvé avec dix joueurs après l’expulsion de David Achucarro à la 41e minute. Ce match joué à l’Estadio Único de San Nicolás a complété les demi-finalistes de ce tournoi, qui dans l’autre clé mettra Godoy face à Cross avec Ateliers de Cordoue.

En quarts de finale, Boca Juniors a éliminé Patronato de Paraná aux tirs au but, Godoy Cruz a battu Tigre 1-0 et Talleres de Córdoba a battu Temperley 2-1. Le croisement de Godoy Cruz et Talleres se déroulera le 3 novembre dans un stade à désigner, tandis que Boca et Argentinos Juniors attendront la date et le lieu de la programmation de leur rendez-vous.

Il s’agit de la onzième édition de la Coupe d’Argentine, qui a déjà été remportée trois fois par Boca Juniors, trois autres par River Plate, une par Rosario Central, Arsenal de Sarandí et Huracán. Le vainqueur de cette Coupe d’Argentine se qualifiera pour la prochaine édition de la Copa Libertadores.