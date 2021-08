Les Argentins battent Gimnasia et continuent leur chemin

Johnny Bananas est rejoint par Juliet Litman de The Ringer pour discuter de tout le drame et de la stratégie de l’épisode 2 de The Challenge. Ils discutent de la dynamique émergente des anciens combattants contre les recrues (9h30), qui élabore la meilleure stratégie jusqu’à présent cette saison (15h30), le triangle amoureux de l’enfer entre […] More