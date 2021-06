Minage de Bitcoin

Les Argentins se lancent maintenant dans l’exploitation minière de Bitcoin grâce à l’électricité subventionnée

Alors que les gens recherchent une couverture contre la dévaluation des devises, l’inflation et les défauts de paiement, la valeur du Bitcoin grimpe à près de 5,9 millions de pesos par rapport au taux officiel de 3,4 millions de pesos.

Les crypto-monnaies gagnent du terrain en Argentine depuis quelques années, alors que les gens cherchent des moyens de se protéger contre la dévaluation de sa devise, le peso plongeant sur des marchés parallèles où il est maintenant 70 % plus faible que le taux officiel, l’inflation s’élevant à environ 50 % par an, les défauts , et maintenant une récession de trois ans aggravée par la pandémie.

De plus, les contrôles des changes qui interdisent aux Argentins d’acheter des dollars rendent les crypto-monnaies encore plus attrayantes pour eux.

Cela a la valeur du Bitcoin qui monte en flèche à près de 5,9 millions de pesos contre le taux officiel d’environ 3,4 millions de pesos.

Outre la crypto-monnaie qui gagne du terrain en tant que réserve de valeur, l’exploitation minière en Argentine connaît également un essor grâce à l’électricité subventionnée par le gouvernement offrant des tarifs de services publics ultra-bas, ce qui place le coût de l’électricité pour l’exploitation minière à une fraction des revenus.

“Les mineurs savent que les subventions sont ridicules”, a déclaré Nicolas Bourbon, qui a été impliqué dans l’extraction de crypto à Buenos Aires. « Ils en profitent simplement. »

Les mineurs utilisent les subventions résidentielles d’électricité du pays; une politique de longue date destinée à gagner des voix. L’Argentine est en fait un importateur net de gaz.

Les factures d’électricité des consommateurs ne représentent qu’environ 2 à 3 % du revenu mensuel moyen en Argentine, contre environ le double de celles d’autres marchés d’Amérique latine comme la Colombie, le Brésil ou le Chili.

Cela attire les fermes minières, et le mois dernier, Bitfarms du Canada a conclu un accord pour puiser directement dans une centrale électrique locale pour tirer environ 210 mégawatts d’électricité alimentée au gaz naturel.

« L’activité économique en Argentine est en baisse et l’électricité n’est pas pleinement utilisée. C’était donc une situation gagnant-gagnant », a déclaré le président de Bitfarms Geoffrey Morphy dans une interview.

Selon Ezequiel Fernandez, analyste chez Balanz Capital Valores à Buenos Aires, bien que la demande d’électricité industrielle ne soit pas entièrement couverte par les subventions, Bitfarms paie toujours des prix de 0,02 $ par kWh, bien inférieurs au taux du marché de gros d’environ 0,06 $ par kWh pour les clients industriels. non connecté au réseau local.

«Pour certains producteurs d’électricité avec un accès facile au gaz, vendre l’excès d’électricité aux mineurs de Bitcoin pendant une partie de l’année est logique, surtout si le producteur d’électricité évite d’une manière ou d’une autre le contrôle des changes en étant payé en dollars forts en dehors de l’Argentine, ou en Bitcoin. “

