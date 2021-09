Les arguments convaincants pour rejoindre AMC Stock Bulls

Fidèle à son nom, Divertissement AMC (NYSE :AMC) a fourni toutes sortes de divertissements aux spéculateurs. Il se tient à côté GameStop (NYSE :GME) en tant que pilier de la révolution du stock de mèmes. Depuis son apparition sur la scène en janvier, les actions AMC sont restées en jeu, avec de multiples fusions observées depuis. Nous nous trouvons actuellement au milieu d’une autre vague.

Mon commentaire d’aujourd’hui vise à construire le dossier technique pour les acheteurs. Je suis encouragé par l’évolution récente des prix et je pense que cela prouve que le vent est dans le dos des acheteurs. Cependant, avant d’aller plus loin, il convient de rappeler la nature intensément spéculative d’AMC. Nous sommes au fond de la piscine ici. Une volatilité démesurée a et continuera d’affecter toute personne négociant le stock. L’auto-préservation l’emporte sur le fait d’essayer d’être un héros, alors assurez-vous de ne pas parier la ferme sur des transactions dans AMC ou Gamestop, d’ailleurs.

Le graphique boursier AMC prend forme

Bien que j’aimerais inclure des statistiques haussières sur les fondamentaux d’AMC, ce n’est pas possible. Le stock s’est détaché de la réalité plus tôt cette année, et le chaos le règne depuis. L’élan, le battage médiatique, l’espoir et l’illusion de la foule sont ce qui l’alimente maintenant. Avec cela en toile de fond, la seule façon de prendre des décisions intelligentes sur la sélection et le timing des transactions est d’utiliser l’analyse technique.

Et cela, associé à la possibilité d’utiliser des options pour élever nos probabilités, est ce qui rend finalement AMC convaincant pour moi.

Le 24 août, AMC a fait exploser la résistance, ce qui a déclenché la tendance actuelle. Ce n’était pas une petite rampe, mais une augmentation significative avec plus de 228 millions d’actions qui ont changé de mains. Aussi important que soit l’événement, c’est le suivi qui parle le plus fort. Depuis lors, un modèle clair de pivots hauts et de bas pivots plus élevés s’est développé. Les prix se situent désormais du côté nord des moyennes mobiles à 20 et 50 jours pour montrer que les taureaux contrôlent la tendance à court terme et à moyen terme.

Les modèles de volume ont été encourageants en cours de route. La tendance a été confirmée par un volume plus élevé lors des progressions et un volume plus faible lors des retraits.

La baisse actuelle de deux barres a permis à l’action AMC de tester sa moyenne mobile en hausse sur 20 jours. Idéalement, les acheteurs interviendront pour défendre la tendance et déclencher la prochaine reprise. Mais, bien sûr, un rebond du marché global, qui a reculé ces derniers temps, serait également utile.

Deux options d’idées commerciales

La volatilité implicite a explosé parallèlement au cours de l’action AMC pour mieux intégrer un éventail plus large de résultats. En conséquence, les primes d’options sont vraiment élevées. Cela donne des idées commerciales intéressantes qui ne sont normalement pas disponibles avec votre stock de tous les jours. Lorsqu’il s’agit de sélectionner une stratégie, vous avez vraiment deux voies qui s’offrent à vous.

Tout d’abord, vous pouvez opter pour un potentiel de profit énorme avec une faible probabilité de paiement. Deuxièmement, vous pouvez saisir une forte probabilité de profit mais avec un gain potentiel plus petit. Voici comment je structurerais les deux en stock AMC en ce moment.

Commerce de grande récompense: Achetez l’écart d’achat haussier 50 $/70 $ du 15 octobre pour 3,60 $.

Vous risquez 3,60 $ pour gagner 16,40 $, mais vous avez besoin que l’AMC passe à 70 $ au cours du mois prochain.

Commerce à haute probabilité: Vends le 15 oct. $30 put pour 81 cents.

La récompense maximale est de 81 $ par contrat et vous appartient tant que le stock d’AMC reste supérieur à 30 $. Le tableau des options évalue à 90 % les chances que cela se produise. Ainsi, même si votre profit potentiel n’est pas aussi impressionnant que l’écart d’achat, vous obtenez toujours un rendement d’environ 30 % sur la marge initiale requise.

