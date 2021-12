Les arguments de la Cour suprême suggèrent un avenir radieux pour le choix de l’école parentale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les partisans de la liberté scolaire peuvent se consoler du fait que les juges de la Cour suprême repoussent les efforts de l’État pour exclure les familles qui souhaitent utiliser le choix de l’école pour envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses. La liberté scolaire devrait être pour toutes les familles, qu’elles envisagent d’envoyer leurs enfants dans une école laïque ou religieuse.

L’affaire actuellement devant le tribunal, Carson v. Makin, oppose les parents du Maine qui souhaitent utiliser le programme de bons de l’État pour envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses à une décision de 1980 du procureur général du Maine refusant aux familles cette option.

L’avocat de l’État a été victime d’un grillage de la part des juges, le juge Brett Kavanaugh déclarant: « Je ne vois pas en quoi vous suggérez que la subvention change l’analyse. C’est juste de la discrimination fondée sur la religion à ce niveau du quartier. »

LA COUR SUPRÊME DEVRAIT DONNER AUX PARENTS PLUS D’ÉDUCATION ET DE LIBERTÉ RELIGIEUSE

Le scepticisme du tribunal s’inscrit dans la continuité des décisions récentes dans lesquelles il a empêché les États d’exclure les familles qui souhaitent utiliser des bons ou d’autres programmes de choix d’école pour envoyer leurs enfants dans une école religieuse.

Le juge en chef John Roberts a bien résumé la philosophie de la cour dans son opinion majoritaire pour Espinoza c. Montana : « Un État n’a pas besoin de subventionner l’enseignement privé. Mais une fois qu’un État décide de le faire, il ne peut pas disqualifier certaines écoles privées uniquement parce qu’elles sont religieuses ». C’est ce que le Maine essaie de faire, et le tribunal doit rester ferme et statuer pour la liberté de l’école.

Une décision pour les parents serait une énorme victoire pour le mouvement des parents pour le choix de l’école.

Les défenseurs de la loi du Maine tentent de s’en sortir en arguant qu’une distinction entre « statut religieux » et « usage religieux » permet à l’État de discriminer en fonction de l’usage, mais cette distinction est une illusion. Statut et usage sont interconnectés et indissociables.

Selon l’argument de l’État, un organisme de bienfaisance chrétien pourrait se voir interdire de recevoir des fonds du gouvernement parce que sa décision d’exploiter une soupe populaire est motivée par la religion. Le juge Neil Gorsuch a directement abordé cette question dans son concours à Espinoza, affirmant que « l’appeler discrimination sur la base du statut religieux ou de l’activité religieuse ne fait aucune différence : c’est tout de même inconstitutionnel ».

Les deux familles du Maine qui poursuivent l’État estiment que tous les enfants devraient avoir accès au choix de l’école. À l’heure actuelle, ils sont financièrement incapables de le faire parce qu’ils ne peuvent pas participer au programme de choix d’école de l’État. Les avocats des familles soutiennent à juste titre que l’État oblige les parents religieux « à choisir entre leurs croyances religieuses et recevoir une prestation gouvernementale ».

Une décision pour les parents serait une énorme victoire pour le mouvement des parents pour le choix de l’école. Les fermetures prolongées causées par la pandémie ont forcé de nombreux parents à réévaluer l’éducation de leurs enfants et à les sortir des écoles publiques en difficulté. La recherche préliminaire montre que les blocages et les restrictions peuvent coûter aux étudiants 61 000 $ en revenus à vie et à l’économie environ 150 milliards de dollars par an.

L’un des meilleurs moyens d’aider les enfants à se remettre sur la bonne voie est d’offrir aux familles des options éducatives flexibles. Chaque enfant apprend différemment, et certains enfants touchés par les blocages pandémiques seraient mieux servis dans des écoles privées où ils peuvent recevoir un enseignement individualisé. Malheureusement, de nombreuses familles ne peuvent pas payer les frais de scolarité dans les écoles privées et se sentent piégées dans les écoles publiques, qui souffrent actuellement d’une pénurie d’enseignants.

Les données probantes appuient l’efficacité des programmes de choix d’école. Greg Forster de la Friedman Foundation a évalué des dizaines d’études sur le choix de l’école. Il a découvert que « les preuves empiriques montrent que le choix améliore les résultats scolaires des participants et des écoles publiques, permet d’économiser l’argent des contribuables, déplace les élèves dans des salles de classe plus intégrées et renforce les valeurs et les pratiques civiques partagées essentielles à la démocratie américaine ». Une autre étude de l’Urban Institute a conclu que les étudiants participant à un programme de bons étaient plus susceptibles que leurs pairs d’obtenir leur diplôme d’études secondaires et d’aller à l’université.

La plupart des Américains soutiennent l’élargissement du choix des écoles ; un sondage récent a révélé que 74% des électeurs soutiennent les programmes de choix d’école. La combinaison d’un large soutien du public et de résultats solides signifie que les législatures des États à travers le pays devraient poursuivre des programmes de choix parental.

La Cour suprême a une chance de porter un coup pour le choix de l’école parentale qui sera entendue à travers le pays. La décision en faveur des familles ouvrira la voie à de solides programmes de choix parental qui aideront toutes les familles à prendre le contrôle de l’éducation de leurs enfants.

