les arguments des C rebelles pour aller à l’encontre de la motion à Murcie:

Les trois députés Citoyens qui ont décidé d’aller à contre-courant et de voter contre la motion de censure enregistrée par la formation orange et le PSOE dans la région de Murcie ont justifié leur décision. Alors que certains prétendent l’avoir fait pour la stabilité, d’autres ont reconnu avoir été contraints de changer d’avis. Les citoyens, pour leur part, les accusent de s’être corrompus en se laissant racheter par le PP pour que la motion ait échoué.

Tous les trois ont changé leur décision à la dernière minute, modifiant complètement les résultats d’une motion considérée comme gagnée. Tous ont prêté serment samedi dernier aux charges qu’ils détiennent déjà après avoir atteint un consensus avec le gouvernement de Murcie. Isabel Franco reste vice-présidente du gouvernement régional; Valle Miguélez, ministre du Commerce, de l’Industrie et porte-parole; Francisco Álvarez, ministre de l’Emploi, de la Recherche et des Universités; et Antonio Sánchez Lorente, le quatrième transfuge de citoyens, dirige désormais le ministère de la Transparence.

Selon Miguélez dit ‘El Mundo’, c’était «trompé» et «contraint» par le secrétaire général adjoint aux citoyens, Carlos Cuadrado. Il a assuré que le leader l’avait prévenu que « le PP convoquerait des élections dans 48 heures et nous disparaîtrions ». De son côté, Cuadrado a déjà annoncé qu’il poursuivrait la nouvelle conseillère pour « insultes » envers sa personne, car elle soutient que les déclarations de Miguélez sont fausses.

Je ne permettrai pas de telles insultes envers moi. Ce sont des mensonges inacceptables qui seront prouvés faux devant les tribunaux. Je porterai plainte contre cette diffamation. En politique, tout ne justifie pas sa déloyauté par une calomnie intolérable comme celle-ci. pic.twitter.com/V5nzxDjL2L – Carlos Cuadrado (@CCuadradoCs) 14 mars 2021

Isabel Franco, pour sa part, a déclaré sur les réseaux sociaux que le changement d’adresse était un acte de « responsabilité ». « Ce n’est pas le moment d’un jeu d’ambitions politiques », a-t-il publié ce samedi sur son profil Twitter. En outre, plus tard, il a voulu préciser que « personne » ne l’avait acheté et que sa position « reste la même » et, par conséquent, « mon salaire aussi ».

Le pas que j’ai franchi aujourd’hui répond à un seul mot: responsabilité. Le gouvernement de coalition continuera à travailler dans le même sens, ce qui n’est autre que le respect de l’engagement de service public que nous avons pris il y a deux ans. Ce n’est pas le moment d’un jeu d’ambitions politiques. – Isabel Franco 🖤🇪🇸 (@ifranco) 12 mars 2021

Franco, vice-président de Fernando López Miras, a également assuré qu’il ne voulait pas que la motion soit réalisée quel que soit le prix à payer. Selon une interview avec ‘El País’, il a décidé de changer sa décision « Quand j’ai vu cela sur neuf conseils, six allaient être pour le PSOE et j’ai réalisé que nous allions changer tout le gouvernement pour une présidence. »

Álvarez s’était également demandé s’il devait soutenir la motion présentée par ce qui était alors son parti, selon sa partenaire, Isabel Franco, dont le retrait du soutien à la formation orange l’a motivé à faire de même.

