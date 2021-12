Les arguments du Sénat contre les Stablecoins

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Aujourd’hui, dans « The Breakdown », NLW examine la récente audience du comité bancaire du Sénat américain sur les pièces stables. Plus controversé que l’audience du House Financial Services Committee de la semaine précédente sur la cryptographie, NLW soutient que l’audience nous aide à comprendre les arguments actuels contre les pièces stables de certains de leurs opposants politiques les plus importants.

