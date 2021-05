Les arguments en faveur de la détention d’actions SNDL via le rapport sur les bénéfices

Je continue de soutenir la société canadienne de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL), mais j’avoue qu’il est de plus en plus difficile de défendre ma position. Le stock de la SNDL a continué de baisser, fournissant des munitions aux critiques.

Les stocks de cannabis à bas prix sont spéculatifs. Un investissement dans Sundial Growers comporte un risque, et cela restera vrai dans un avenir prévisible.

Cela étant dit, je vais défendre l’idée de conserver vos actions SNDL à travers les épaisseurs.

J’envisagerais même de les organiser lors du prochain événement sur les bénéfices – ce qui pourrait être formidable, désastreux ou rien de tout cela.

Un regard plus attentif sur le stock SNDL

Si nous devions compiler une liste des «actions meme» les plus populaires de 2021 ciblées par les traders de Reddit et Robinhood, l’action SNDL aurait probablement une place sur cette liste.

La spéculation à court terme a probablement été un facteur contributif, car les actions du cadran solaire sont passées de 56 cents fin janvier à un prix élevé de 52 semaines de 3,96 $ imprimé le 10 février.

Avec le recul, il est facile de conclure que le stock SNDL est allé trop haut, trop vite. À la mi-avril, le stock était de nouveau en dessous de 1 $ et je considérais que c’était une bonne affaire.

Si les actions étaient une bonne affaire à la mi-avril, elles sont désormais très bon marché. L’après-midi du 3 mai, le stock avait baissé jusqu’à 83 cents.

En réalité, les taureaux boursiers SNDL n’ont pas besoin de s’appuyer sur le battage médiatique alimenté par Reddit. Ils n’ont pas non plus à perdre leur sang-froid simplement parce qu’un événement de revenus approche.

Cultiver un géant du cannabis

C’est là que les gens ont tendance à être confus. Certaines personnes supposent que, parce que le cours de l’action est bas, le cadran solaire doit être une non-entité dans l’espace de culture du cannabis.

Ce n’est absolument pas vrai. J’invite quiconque à lire attentivement la présentation aux investisseurs de Sundial et à rejeter la société comme un concurrent moindre. Vous avez probablement entendu d’autres entreprises se vanter d’avoir des «méga-usines» et des «giga-usines». Eh bien, Sundial Growers a sa propre giga-usine.

Je parle de l’installation de culture de cannabis en intérieur de 448 000 pieds carrés, construite à cet effet. Dans ce qui pourrait être considéré comme un processus innovant, Sundial Growers utilise des salles de culture modulaires en petits lots pour cultiver le cannabis.

La société souligne que bon nombre de ses pairs de l’industrie s’éloignent de la culture interne. Au lieu de cela, ils comptent sur les micro-producteurs et le marché au comptant de gros.

J’aime vraiment l’approche pratique de Sundial en matière de culture du cannabis. Cela permet une intégration verticale plus complète – ce qui signifie un meilleur contrôle sur la production de cannabis.

Aimer les faibles attentes

Impressionnant, Sundial a récolté environ 60 millions de grammes de produit à base de cannabis l’année dernière.

Il est juste de conclure que la giga-usine de l’entreprise fonctionne correctement et offre de la valeur aux clients et aux parties prenantes.

Et pourtant, le marché a battu l’action SNDL comme si l’entreprise manquait de valeur. C’est une honte – ou une opportunité, selon la façon dont vous choisissez de regarder la situation.

C’est une entreprise qui a réussi à «restructurer l’ensemble de l’organisation en remboursant toute la dette en cours» en 2020, comme l’a rapporté le PDG de Sundial, Zach George.

D’une manière ou d’une autre, cet accomplissement (que toutes les sociétés de cannabis n’ont pas réalisé) n’a pas vraiment été apprécié par la communauté des investisseurs. Pensez-y: en 2020, la société a éliminé 227 millions de dollars de son montant total de dette en principal. De plus, Sundial Growers a réussi à accumuler 719 millions de dollars en espèces sans restriction en date du 15 mars 2021.

Ainsi, la société est dans une position de capital solide. Alors que Sundial entame la publication de ses résultats du premier trimestre 2021, les investisseurs devraient se préparer à des résultats positifs, même si les attentes sont modérées.

Action SNDL: la ligne de fond

Lorsque la communauté des investisseurs n’attend pas grand-chose, ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

Il y a des raisons de croire que Sundial Growers est un géant du marché du cannabis en devenir.

Par conséquent, l’action SNDL pourrait très bien être un billet bon marché pour la richesse en actions, et les actions pourraient devenir plus chères après la prochaine lecture des données.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

