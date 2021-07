Les arguments en faveur de rester ou de quitter Manchester United

Paul Pogba fait face à l’une des décisions les plus importantes de sa carrière de footballeur cet été. Le vainqueur de la Coupe du monde française doit décider s’il engage son avenir à Manchester United ou pousse à quitter Old Trafford pour la deuxième fois.

Ici, nous plaidons pour que le milieu de terrain énigmatique reste exactement où il est dans un avenir prévisible. Nous examinons également pourquoi le joueur de 28 ans peut être sage de chercher à nouveau à jouer son football ailleurs.

Paul Pogba : doit-il rester ou doit-il partir ?

Pourquoi la fidélité à Manchester United pourrait enfin être récompensée

Si Pogba devait quitter Old Trafford cet été, il pourrait constater que l’herbe n’est pas toujours plus verte de l’autre côté. À première vue, il n’y a pas trop de destinations qui représenteraient une mise à niveau par rapport à l’environnement actuel de ce footballeur talentueux.

Les géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid, sont en plein désarroi économique, et aucun d’eux n’a été sérieusement compétitif en Ligue des champions la saison dernière, bien que ce dernier ait atteint la demi-finale. Certes, Manchester United non plus, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est plus financièrement capable de résoudre ce problème dans un climat impacté par Covid, comme le prouve la récente acquisition de Jadon Sancho.

Un retour en Italie n’est pas non plus actuellement prévu pour Pogba. L’Inter Milan, champion de Serie A, cherche à vendre des actifs plutôt que de les acheter cet été, tandis que l’ancien club de Pogba, la Juventus, ne peut pas donner suite à son désir de re-signer le Français avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, laissant peu de place sur la masse salariale.

Cela laisse la perspective à Pogba de partir jouer dans son pays natal avec le Paris Saint-Germain, qui aurait élaboré une proposition pour offrir Manchester United. La tête de Pogba a peut-être été tournée par l’intérêt signalé des Parisiens, mais lorsqu’il s’agit de prendre une décision, l’un des meilleurs milieux de terrain du monde voudrait-il vraiment s’engager dans la ligue française moins compétitive en signant peut-être le dernier gros contrat de sa carrière ?

La réponse à cette question pourrait bien être non lorsque Pogba envisage l’alternative de rester à Old Trafford. Depuis que le plus sympathique Solskjaer a remplacé José Mourinho – avec qui Pogba a entretenu une relation conflictuelle – à la barre, le club a terminé troisième et deuxième de la ligue au cours des deux saisons complètes du Norvégien à la tête.

L’amélioration continuellement rapide de Harry Maguire et Luke Shaw pourrait laisser Pogba se sentir moins enchaîné défensivement lorsqu’il joue dans sa position préférée sur le côté gauche du milieu de terrain central. À l’avenir, Bruno Fernandes a réussi à réduire le fardeau créatif que Pogba devait autrefois porter à lui seul. Sancho est également arrivé pour ajouter une touche bien nécessaire à la droite de l’attaque de United. Pour la première fois depuis son retour au club en 2016, Pogba pourrait devenir vraiment amoureux de son environnement.

Pourquoi les routes réalistes vers l’argenterie ne peuvent être trouvées qu’à l’étranger

Sur une note moins optimiste, il convient de souligner que pour toutes les améliorations apportées par Manchester United sous Solskjaer, le club n’a rien gagné depuis la prise en charge du Norvégien. Pogba est de retour à Manchester depuis cinq ans maintenant. Les quatre derniers d’entre eux ont terminé sans trophée.

Il faut également noter que le dernier match de compétition de United était la défaite finale de la Ligue Europa la saison dernière contre Villarreal. Malgré leur défaite face à l’opposition espagnole, la manière dont ils ont joué au cours des 120 minutes doit rappeler à quel point les Diables rouges restent derrière les meilleures équipes de leur propre jeu national.

Alors que cette finale de la Ligue Europa était une affaire terne qui n’a pas réussi à exciter, la finale de la Ligue des champions a été une rencontre vibrante entre les champions anglais en fuite Manchester City et Chelsea de Thomas Tuchel – une équipe qui a fait des pas de géant depuis l’arrivée de son captivant manager allemand. .

Pogba se demandera si son équipe United sera à nouveau de simples coureurs également la saison prochaine, même s’il reste sur place. S’il conclut qu’il s’agit d’un scénario probable, il se demandera ce qu’il faut faire pour qu’il ait une chance plus réaliste de gagner de l’argenterie.

Le résultat de cette énigme peut être simplement le suivant : Pogba fera ses valises et trouvera une nouvelle maison. Il l’a déjà fait. Déchirant pour les fans de Manchester United, ils pourraient finir par le regarder le faire à nouveau.

