Les arguments en faveur des licences d’armes à feu

Après qu’une fusillade en Amérique a attiré l’attention nationale, le débat s’articule généralement autour de quelques mesures de contrôle des armes à feu, en particulier des vérifications universelles des antécédents et une interdiction des armes d’assaut. C’est ce qui s’est passé après la fusillade de masse d’avril dans une installation de FedEx à Indianapolis – le président Joe Biden appelant le Congrès à adopter les deux mesures.

Mais si les États-Unis veulent vraiment réduire la violence armée, ils voudront peut-être envisager une autre approche: exiger un permis pour acheter et posséder une arme à feu.

D’une part, les preuves sur les effets des vérifications universelles des antécédents et des interdictions des armes d’assaut sont assez faibles. Plusieurs études menées ces dernières années ont montré que la vérification universelle des antécédents, du moins à elle seule, ne semble pas avoir un effet important sur les décès par arme à feu. De même, les recherches sur l’interdiction des armes d’assaut, y compris l’interdiction nationale que Biden a contribué à faire passer en 1994, ont révélé qu’elles avaient peu d’effet sur la violence armée, en grande partie parce que la grande majorité de ces violences sont commises avec des armes de poing.

Mais il existe des preuves solides qu’un système de licence réduit les décès par arme à feu. Une étude réalisée en 2018 par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins a révélé que la vérification des antécédents universels à elle seule était corrélée à plus d’homicides par arme à feu dans les comtés urbains, tandis que les systèmes de licence étaient associés à moins d’homicides par arme à feu. D’autres études ont également montré que les exigences en matière de permis entraînent moins de décès par arme à feu.

Une façon d’expliquer ces résultats est que la portée des vérifications universelles des antécédents et des interdictions des armes d’assaut est trop faible. Les États-Unis ont déjà des vérifications des antécédents pour la plupart des achats légaux d’armes à feu et toutes les vérifications universelles des antécédents seraient de couvrir la minorité d’achats d’armes à feu non détectés dans le système existant. Une interdiction des armes d’assaut couvrirait une minorité d’armes à feu utilisées dans des crimes et aurait probablement des lacunes qui manqueraient des segments de cette minorité.

Un système de licence, cependant, est plus complet. Dans le Massachusetts, l’un des rares États dotés d’un système de licence, l’obtention d’un permis nécessite de passer par un processus en plusieurs étapes comprenant des entretiens avec la police, des vérifications des antécédents, un cours de formation sur la sécurité des armes à feu, etc. Même si une personne réussit tout cela, le chef de la police locale peut refuser une demande de toute façon. Cela crée plus de points auxquels un demandeur peut être identifié comme trop dangereux pour posséder une arme à feu; il est plus difficile d’obtenir et de posséder une arme à feu.

Quoi que l’on fasse de tout cela, les preuves suggèrent fortement que l’exigence de licence fonctionne. Le Massachusetts, pour sa part, a le taux de décès par arme à feu le plus bas du pays.

Les démocrates de Washington, DC, semblent cependant peu enthousiastes. Seuls quelques législateurs, comme le sénateur du New Jersey Cory Booker, ont adopté une obligation de licence. Au cours de la campagne électorale, Biden a exprimé son scepticisme à propos de l’idée, affirmant qu’elle «ne changera pas si les gens achètent ou non quelles armes – quels types d’armes ils peuvent acheter, où ils peuvent les utiliser, comment ils peuvent les stocker.»

L’opinion publique ne peut être mise en cause ici. Un récent sondage réalisé par Data for Progress a révélé que 69% des Américains, dont une majorité de républicains et de propriétaires d’armes à feu, soutiennent un système de licence – plus de soutien qu’une interdiction des armes d’assaut reçue dans le même sondage.

Maintenant, la réalité est que les démocrates sont peu susceptibles de faire quelque chose de grand sur les armes à feu dans les années à venir, compte tenu de leurs marges de contrôle minces comme des rasoirs à la Chambre et au Sénat. Mais si Biden et d’autres chefs de parti veulent soulever la question de la violence armée, ils pourraient tout aussi bien se concentrer sur les politiques avec les preuves les plus solides – surtout si ces mêmes politiques ont le soutien du public.

Il n’est pas clair si les vérifications universelles des antécédents et l’interdiction des armes d’assaut répondent à ces critères. Mais exiger une licence pour acheter et posséder une arme à feu le fait.