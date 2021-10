Les Arizonans licenciés pour la vaccination contre le COVID pourraient ne pas avoir de chômage

Le plus grand système hospitalier de l’Arizona et d’autres ont fixé une date limite au lundi pour que leurs employés soient vaccinés ou soient licenciés, mais certains employés qui ont déjà été licenciés pour avoir refusé un vaccin apprennent qu’ils n’ont pas droit aux allocations de chômage.

Banner Health, ValleyWise Health, HonorHealth et Dignity Health devraient exiger les vaccinations COVID-19 lundi. D’autres ont fixé des échéances qui sont déjà dépassées.

Mayo Clinic, un hôpital à but non lucratif basé au Minnesota avec deux installations dans la vallée, a annoncé en juillet qu’il exigerait que tous les employés soient vaccinés avant le 17 septembre. Dans un communiqué, il a déclaré que le personnel qui a refusé de se faire vacciner pour COVID-19 « doit compléter les modules d’éducation et devra porter des masques et se distancer socialement sur le campus. »

L’hôpital a déclaré dans un communiqué qu’il respectait la décision des employés qui choisissent de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19, mais c’est un moment où la clinique doit se tenir avec les preuves soutenant l’efficacité et la sécurité des vaccins COVID-19.

« Nous regrettons qu’un petit nombre d’employés du programme de participation de la Mayo Clinic lancé en juillet soient si convaincus que leur décision entraînerait la fin de leur emploi avec la Mayo Clinic », a déclaré un porte-parole vendredi après-midi.

Mayo a refusé de dire s’il s’était battu contre une demande de chômage d’un de ses anciens employés qui a été licencié en raison de son statut de vaccination.

L’hôpital pour enfants de Phoenix a fixé la date limite au 1er octobre pour que tous les employés soient complètement vaccinés. Leur personnel des communications n’a pas répondu aux questions sur leur politique en matière de licenciements non vaccinés vendredi après-midi.

Les entreprises qui obtiennent des contrats du gouvernement fédéral devront adhérer à un mandat de vaccination à partir de décembre.

Le département de la sécurité économique de l’Arizona a confirmé jeudi que certains travailleurs se voient refuser des demandes d’allocations de chômage.

« Bien que les exigences de vaccination ne soient pas spécifiquement abordées, le personnel du DES examine les circonstances spécifiques de la demande de chaque individu pour déterminer si l’individu est éligible aux prestations », a déclaré l’attachée de presse de l’ADES, Tasya Peterson. «La perte d’un emploi en raison d’un échec à se faire vacciner ne disqualifiera pas immédiatement une personne des prestations en Arizona. Cependant, comme mentionné, un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte pour l’éligibilité. Par conséquent, toutes les personnes qui perdent leur emploi parce qu’elles ne peuvent pas ou choisissent de ne pas se faire vacciner ne seront pas éligibles. »

Peterson a déclaré que tous les examens impliquent l’individu et l’ancien employeur.

Une loi de l’État de l’Arizona actuellement en litige interdit la vaccination contre le COVID-19 comme condition préalable à l’emploi, mais exempte certaines industries telles que les soins de santé.

Le représentant de l’État, David Cook, R-Globe, qui a parrainé une législation augmentant les allocations de chômage en Arizona, a déclaré que l’ADES lui avait dit la même chose vendredi matin.

« Ce qui n’a pas de sens, c’est que l’industrie médicale fasse cela », a-t-il déclaré vendredi au Center Square. « Ils ont besoin de ces gens, et maintenant vous allez les licencier ? Cela n’a aucun sens. Cela ne faisait pas partie de leur admissibilité et de leur processus de candidature lorsqu’ils ont été embauchés.

Les représentants de Banner Health n’étaient pas disponibles pour expliquer la politique du système hospitalier pour ceux qui pourraient être licenciés la semaine prochaine.

Des refus de prestations se produisent dans d’autres États.

Les employés de l’État de Washington qui refusent de se conformer aux mandats de vaccination COVID-19 sur le lieu de travail ne seront probablement pas admissibles aux allocations de chômage.