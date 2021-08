Les armées de robots intégrées à l’armée américaine seront une réalité en 2030

08/04/2021 à 10:37 CEST

SPORT.es

Selon le directeur du programme naissant, le service espère que les robots armés seront une réalité d’ici les années 2030. Votre mission sera de fournir une puissance de feu supplémentaire et les outils nécessaires pour entreprendre des missions difficiles et dangereuses qui mettraient autrement des vies humaines en danger.

Il existe trois types de véhicules de combat terrestre sans pilote à l’horizon du futur, destiné à augmenter les unités de combat traditionnelles. Ces véhicules seront chargés d’explorer le champ de bataille ; des escarmouches contre des humains ou d’autres explorateurs robotiques ; et menez des batailles à grande échelle contre des ennemis lourdement blindés.

Le Robotic Combat Vehicle-Light (RCV-L) fonctionnera entre l’infanterie et le génie, transportant des fournitures et des armes lourdes. RCV-M (Robotic Combat Vehicle-Medium) et RCV-H (Robotic Combat Vehicle-Heavy) seront des véhicules plus gros et plus lourds qui fonctionneront aux côtés des principaux chars de combat et véhicules de combat d’infanterie. CComme vous pouvez le voir, les idées de ces armées de robots sont déjà bien développées., même s’il y a encore du chemin à parcourir.