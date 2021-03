Les armes de la police locale de Séville auront un système intelligent pour empêcher d’autres personnes de les utiliser

Le Hôtel de ville de Séville, à travers la Délégation de l’Intérieur et des Grandes Festivités, va lancer un projet pilote pionnier de armes à feu avec système intelligent qui vise à «améliorer la sécurité des agents de la police locale, le service aux citoyens et le contrôle des événements».

Dans un communiqué, le conseil municipal explique qu’il s’agit d’un projet pilote de solutions intelligentes ou de solutions intelligentes qui permettent la mise en œuvre d’une série d’éléments dans les armes à feu qui permettent de contrôler qui les utilise. Ainsi, ces systèmes peuvent empêcher l’arme d’un agent de peut être utilisé par une autre personne, en cas d’enlèvement dans une lutte, de grands événements ou de concentrations de personnes, entre autres situations.

Dans le but de développer ce test pilote, le Conseil du Gouvernement Local a approuvé ce vendredi la signature d’un accord entre la Mairie et l’entité RADE Technologies, SL, propriétaire de le brevet unique et exclusif de ce système.

Le projet pilote pour tester des armes avec un système intelligent – qui est conforme à toutes les réglementations en vigueur dans ce domaine – sera mené avec la police locale de Séville et consiste essentiellement en vérification en conditions réelles de l’efficacité des systèmes de protection.

De plus, cette société a une équipe R&D qui étudie et travaille sur des solutions pour améliorer la sécurité des armes tant militaires que civiles ou sportives et, en particulier, celles des forces et organes de sécurité dans leurs tâches quotidiennes de protection, ainsi que dans leurs étapes antérieures de formation.

Le délégué de l’Intérieur et des Grandes Fêtes, Juan Carlos Cabrera (PSOE), a souligné que «cet accord est le résultat de l’intérêt porté à la recherche de solutions innovantes visant à améliorer la sécurité des policiers locaux, en tenant compte des situations auxquelles ils sont confrontés dans leur travail, mais aussi du grand public, tant au quotidien service et dans la célébration de grands événements « . « En outre, cela signifie placer Séville à l’avant-garde de l’utilisation de ce type de technologie qui peut représenter une avancée importante dans la performance des forces et des organes de sécurité », a estimé Cabrera.