Les armes mortelles de l’Amérique laissées en Afghanistan ! Voici ce que craint l’Inde

Au bout de deux décennies, les forces dirigées par les États-Unis ont officiellement quitté l’Afghanistan le 31 août 2021, laissant derrière elles des équipements militaires d’une valeur de près de 80 milliards de dollars. Selon les rapports, les États-Unis ont fourni aux forces afghanes depuis 2003 plus de 16 000 dispositifs de lunettes de vision nocturne, 600 000 armes d’infanterie, y compris des fusils d’assaut M16, et 162 000 pièces d’équipement de communication, et bien plus encore.

«Environ 16 035 appareils de vision nocturne ont été laissés pour compte et ce sont un atout important pour les terroristes et sont faciles à transporter compte tenu de leur taille. La peur d’utiliser les systèmes sans pilote comme drones suicides par les groupes terroristes est une autre préoccupation », a expliqué un haut responsable qui a souhaité garder l’anonymat à Financial Express Online.

L’inquiétude de l’Inde

Il y a plus de 6 lakh d’armes légères comme des fusils, des mitrailleuses, des pistolets, des lance-grenades et des RPG. En dehors de cela, les équipements de surveillance, les systèmes radio, les drones, les lunettes de vision nocturne sont également inclus dans tout cela. Dans une telle situation, la Chine peut obtenir toutes les armes, avions et autres équipements qu’elle souhaite selon sa convenance. C’est également un sujet de préoccupation majeur pour l’Amérique et peut également devenir un problème pour l’Inde.

Pourquoi?

Selon l’officier cité ci-dessus, « les combattants de l’Etat islamique, les groupes terroristes et les talibans sont désormais en possession de ces différentes armes et systèmes et ceux-ci peuvent être facilement utilisés contre l’Inde.

De nombreuses armes et équipements militaires de pointe ont été entre les mains des talibans, et la Chine, qui a toujours voulu la technologie américaine, va maintenant s’emparer de ces armes et faire de l’ingénierie inverse.

Des chars aux drones, des avions de chasse aux porte-avions, des hélicoptères comme le Black Hawk, la Chine a la capacité de faire de la technologie inverse sur toutes ces armes et plates-formes.

Il y a des rapports que les forces américaines avant de partir ont détruit une série d’équipements qui ont été laissés sur place plutôt que de les ramener. Des rapports citant le général Kenneth McKenzie, chef du commandement central américain, ont déclaré qu’il y avait environ 70 MRAP, 27 Humvee et 73 avions qui ont été endommagés avant d’être laissés pour compte.

Les États-Unis ont décidé de laisser certains équipements en état de marche, ce qui aiderait à remettre en service l’aéroport civil de Kaboul. Il s’agit notamment des camions de pompiers et des chargeurs frontaux et d’autres équipements connexes nécessaires au fonctionnement de l’aéroport.

