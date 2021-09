Les arnaques de Bizum en hausse : voici les escroqueries les plus populaires | La technologie

Êtes-vous un utilisateur de Bizum ? Soyez donc très prudent car les arnaques par Bizum n’ont cessé de croître ces derniers mois. Prenez note des escroqueries les plus courantes et ne vous y trompez pas.

Les paiements mobiles ont connu une véritable révolution depuis l’entrée de Bizum sur le devant de la scène. Grâce à son fonctionnement simple et rapide, la plate-forme est devenue le système de paiement le plus populaire entre particuliers via les téléphones portables en Espagne, et elle est de plus en plus utilisée pour payer dans les établissements ou les services professionnels.

L’utilisation de Bizum s’est rapidement répandue ces derniers mois et la plate-forme a doublé sa base d’utilisateurs au cours de la dernière année. Les cybercriminels ont pris acte de cette tendance et en profitent à leur avantage en lançant campagnes malveillantes exploitant ce canal de paiement mobile.

Pour cette raison, il est très important que vous portiez une attention particulière à toutes les demandes de paiement Bizum qui vous parviennent par quelque moyen que ce soit. Si vous êtes victime d’une arnaque via Bizum vous pouvez prendre des mesures pour tenter de récupérer votre argent, mais si vous êtes prévenu et ne tombez pas dans le piège, tant mieux.

Pour vous donner un coup de main, puis nous vous laissons les escroqueries les plus populaires de Bizum afin que vous puissiez les identifier.

Arnaque aux revenus de la sécurité sociale par Bizum

L’une des escroqueries Bizum les plus populaires est celle qui utilise un revenu de la sécurité sociale comme hameçon. Il a circulé à plusieurs reprises et la dernière fois qu’il a été détecté, c’était cet été.

La mécanique de cette arnaque est la suivante : un escroc se fait passer pour un fonctionnaire de la Sécurité sociale et contacte la victime par téléphone, SMS ou e-mail. Le criminel explique à l’utilisateur qu’il a en attente de la perception d’une aide et qu’elle sera payée par Bizum, pour laquelle ils lui enverront un SMS avec un code de validation qui devra être accepté et signé.

Les criminels envoient ensuite à la victime un message avec une demande d’argent de Bizum, et lorsqu’ils l’acceptent, ils reçoivent l’argent sans que l’utilisateur soit au courant de ce qui s’est passé.

La Sécurité sociale rappelle que Bizum n’utilise jamais pour saisir les prestations, alors ignorez si vous recevez ce type de communications car il s’agit d’une arnaque.

Arnaque au faux acheteur

Une autre des escroqueries les plus répandues par Bizum c’est celui du faux acheteur. Dans ce cas, cela concerne les personnes qui vendent des produits d’occasion. Les criminels les contactent et indiquent qu’ils vont réserver l’article ou effectuer le paiement via Bizum.

Ce qui se passe, c’est qu’au lieu d’envoyer le paiement, ils envoient une demande de recouvrement, de sorte que la victime perd de l’argent si elle ne réalise pas les caractéristiques de la demande.

Arnaque pyramidale du système de solidarité qui demande 33 euros

L’Internet Security Office (OSI) a mis en garde il y a quelques mois contre une arnaque pyramidale qui se propage via WhatsApp et demande des paiements par Bizum.

C’est un prétendu mouvement de solidarité baptisé “Mandala d’abondance” ou “Fleur d’abondance», qui promet de gagner un total de 1 848 euros en 8 jours en n’investissant que 33 euros en tant que « cadeau solidaire ».

Le paiement est effectué via Bizum et, après avoir effectué le transfert, la victime doit convaincre deux autres personnes de participer afin d’obtenir les revenus promis.

Si vous recevez un message de ces caractéristiques, supprimez-le et ne participez pas, car si vous tombez dans le piège de cette arnaque pyramidale, vous perdrez votre argent ou tromperez d’autres personnes.