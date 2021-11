Les arnaques liées à Netflix se multiplient : ce sont les plus courantes | La technologie

Ce sont les nouvelles méthodes que les cybercriminels utilisent pour usurper l’identité de services de streaming comme Netflix ou Disney Plus et voler les comptes bancaires des utilisateurs.

Avec de plus en plus de services de streaming de contenu pour regarder vos séries et films préférés comme Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video ou HBO Max, les cybercriminels transfèrent toutes leurs stratégies vers ces services pour obtenir une grande quantité d’informations des utilisateurs, dont vos identifiants. et même votre numéro de carte bancaire.

Ainsi, la société de sécurité informatique Kaspersky a créé un rapport sur la pratique de plus en plus populaire des cybercriminels pour accrocher des services de streaming comme Netflix, Disney Plus et Amazon Primen Video pour induire les utilisateurs en erreur.

L’une des escroqueries les plus courantes est le phishing, c’est-à-dire créer des pages Web qui imitent les pages officielles services comme Netflix et qui sont apparemment exactement les mêmes, mais ils ne le sont pas.

Ce qui précède est lié à l’envoi d’e-mails aux utilisateurs dans lesquels il leur est demandé de mettre à jour leur mode de paiement afin qu’ils puissent continuer à utiliser leur compte utilisateur.

Une fois que l’utilisateur clique sur le lien qui l’emmène à mettre à jour son compte, il arrive sur une page web qui est pratiquement tracée à celle de Netflix ou à celle de tout autre service de transmission, et s’il entre ses données personnelles et le numéro de carte, atteindre des serveurs externes contrôlés par des cybercriminels.

Le seul moyen d’éviter de tomber dans ce piège est de ne jamais cliquer sur les e-mails que nous recevons, mais accédez directement à la page officielle de Netflix pour apporter des modifications.

Une autre arnaque assez courante cible les non-abonnés, promettant de voir de nouveaux épisodes de ces séries actuellement très populaires comme The Mandalorian.

Les cybercriminels vous demandent de souscrire à un abonnement à bas prix pour continuer à regarder la série.

Ces données pourraient être utilisées par des cybercriminels pour conserver tout votre argent du compte bancaire via votre carte de crédit, ou même conserver vos informations personnelles pour de futures attaques.