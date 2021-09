Les arrangements funéraires de Gabby Petito révélés

in

Le père de Gabby Petito, Joseph Potito, a annoncé que les funérailles de sa fille auront lieu dimanche à Long Island, New York. Les parents de Petito ont signalé sa disparition le 11 septembre après que son fiancé, Brian Laundrie, est arrivé chez ses parents en Floride sans Petito dans leur fourgonnette Ford Transit Connect 2012 blanche. Le 19 septembre, des responsables ont trouvé les restes de Petito dans la forêt nationale de Bridger-Teton, dans le Wyoming. La détermination préliminaire de l’autopsie a révélé que l’homicide était la cause du décès. Laverie est portée disparue depuis le 14 septembre.

Les services funéraires de Petito commenceront à 12 h HE le 26 septembre à la maison funéraire Holbrook de Moloney, a annoncé Joseph. Il y aura également une visite commémorative pour elle, qui est ouverte au public, rapporte PIX11. Au lieu de fleurs, la famille de Petito a demandé que des dons soient faits à la Fondation Gabby Petito, qui sera établie à l’avenir. Les dons peuvent être faits en ligne à la Fondation Johnny Mac.

Les services pour notre douce Gabby auront lieu à la maison funéraire Moloney à Holbrook le dimanche 26 septembre de 12h à 17h. Merci à tous pour votre soutien et votre amour. pic.twitter.com/rYB0wePoJh – joseph petito (@josephpetito) 24 septembre 2021

Petito et Laundrie ont commencé un voyage à travers le pays de New York à la côte ouest dans leur fourgon Ford, avec l’intention de faire la chronique du voyage sur YouTube. Le 12 août, la police de l’Utah a répondu à un appel pour troubles domestiques alors que le couple se trouvait à l’extérieur de la coopérative communautaire Moonflower. La police a arrêté le couple devant l’entrée du parc national des Arches, mais aucune accusation n’a été déposée. Au lieu de cela, la police a demandé au couple de passer la nuit séparément. Le 16 septembre, le département de police de Moab a publié des images de caméras corporelles. Le 23 septembre, la ville de Moab a annoncé une enquête sur le traitement de l’affaire par le service de police concerné.

Pendant le trajet de Salt Lake City à Yellowstone, le couple s’est arrêté au parc national de Grand Teton dans le Wyoming. Petito a publié sa dernière publication sur Instagram le 25 août, mais il s’agissait d’une photo d’Ogden, dans l’Utah. La mère de Petito a continué à recevoir des SMS du téléphone de Petito jusqu’au 30 août. Laundrie est retournée en Floride le 1er septembre, sans Petito. Dix jours plus tard, ses parents ont signalé sa disparition. Le 19 septembre, les autorités ont trouvé des restes humains dans le parc national de Grand Teton et ont identifié les restes comme étant ceux de Petito trois jours plus tard.

Les autorités sont toujours à la recherche de blanchisserie. Le 23 septembre, le bureau du FBI à Denver a annoncé que le tribunal de district américain du Wyoming avait émis un mandat d’arrêt fédéral contre Laundrie. Un grand jury fédéral l’a inculpé d’un chef d’intention de fraude en raison d’une prétendue utilisation non autorisée d’une carte de débit entre le 30 août et le 1er septembre. On ne sait pas à qui appartenait la carte.

“Je crois comprendre que le mandat d’arrêt contre Brian Laundrie est lié à des activités survenues après la mort de Gabby Petito et non à sa disparition réelle”, a déclaré Steve Bertolino, l’avocat de la famille Laundrie, dans une déclaration à CNN. “Le FBI se concentre sur la localisation de Brian et lorsque cela se produira, les détails des charges couvertes par l’acte d’accusation seront traités dans le forum approprié.”