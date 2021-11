Les arrêtés pour ivresse à Madrid où une jeune femme est décédée

05/11/21 à 16h48 CET

.

La Cour d’instruction numéro 1 de Guadalajara a décrété liliberté provisoire pour le jeune de 23 ans qui a été arrêté pour l’empoisonnement subi par sept jeunes à Azuqueca de Henares, dont l’un est décédé.

La Cour supérieure de justice de Castilla-La Mancha a rapporté que le jeune homme, qui a été arrêté le mercredi 3 novembre, est passé à la disposition du tribunal d’instruction numéro 1 de Guadalajara, en service, ce vendredi et après avoir fait une déclaration . , compte tenu du fait que le ministère public n’a pas demandé détention préventive à titre conservatoire, le chef du tribunal a décrété la mise en liberté provisoire de cette personne.

Il est inculpé à titre provisoire en tant qu’auteur présumé d’un crime d’homicide par imprudence et de huit crimes de blessures, une accusation qui est provisoire et qui devra être précisée tout au long de l’enquête judiciaire.

Le Tribunal d’Instruction numéro 4 de Guadalajara sera chargé de l’instruction de l’affaire car il est compétent pour la date de l’événement. L’événement s’est produit dans la nuit du dimanche 31 octobre au lundi 1er novembre, lorsqu’une jeune fille de 15 ans est décédée et huit autres personnes ont été blessées – six jeunes et deux gardes civils – après souffrez d’une intoxication au monoxyde de carbone en raison de la mauvaise combustion d’un groupe électrogène, dans un local d’Azuqueca de Henares (Guadalajara).

C’était la famille d’un des sept jeunes réunis, inquiet qu’il ne rentre pas chez lui et qu’il ne puisse pas être joint par téléphone portable, qui est allé à la Garde civile pour le signaler et ils ont fourni le dernier emplacement du mobile, ce qui a conduit les agents à l’emplacement susmentionné.

En regardant par la fenêtre, ils ont vu qu’il y avait des gens à l’intérieur, mais ils ne bougeaient pas, alors les gardes ont cassé la vitre, sont entrés et ont trouvé le sept garçons et filles inconscients.

Les deux premiers gardiens qui sont entrés ont également été touchés par l’intoxication et ont dû être soignés par les services médicaux puis renvoyés. L’un des jeunes est toujours admis aux soins intensifs de l’hôpital de Guadalajara, deux autres sont à l’étage dans ce même centre de santé et deux autres sont hospitalisés dans des centres de la Communauté de Madrid.