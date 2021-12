Les arrêts au stand rapides sont désormais dans « l’ADN » de l’équipe Red Bull Formula 1

Le directeur sportif de Red Bull, Jonathan Wheatley, a expliqué leur approche des arrêts aux stands, qui leur a permis de remporter un quatrième prix consécutif pour l’arrêt le plus rapide.

Les arrêts aux stands sont désormais un aspect vital de la course de Formule 1, avec un changement de pneu qui devrait avoir lieu en moins de deux secondes.

Avant que la FIA n’intervienne avec une nouvelle directive technique, des arrêts inférieurs à deux secondes étaient également réalisables.

Au cours des dernières années, les méga-arrêts au stand sont devenus le truc de fête de Red Bull et grâce à un arrêt de 1,88 seconde pour Max Verstappen au Grand Prix de Bahreïn 2021, ils ont remporté le prix DHL Fastest Pit Stop Award pour la quatrième année au trot.

Expliquant les principales caractéristiques de l’équipe de ravitaillement de Red Bull, Wheatley a déclaré sur le site Web de l’équipe : « Je pense que l’un des aspects les plus excitants et les plus intéressants de mon rôle est la responsabilité globale de la performance de l’équipe au stand.

«Cela peut être un peu une épée à double tranchant. Les choses ne vont pas toujours bien. Mais c’est quelque chose pour lequel j’ai pris énormément d’enthousiasme et j’ai tellement apprécié au fil des ans.

« L’équipe a connu quatre années extraordinaires, remportant le trophée DHL quatre années de suite. Je pense que cette cohérence, ce désir d’être le plus rapide, d’être le meilleur dans ce que nous faisons, et aussi d’être le plus sûr dans ce que nous faisons, c’est dans l’équipe, dans nos os, dans notre ADN.

« Fondamentalement, vous devez commencer par chercher quelqu’un qui a une grande stabilité de base – c’est la performance humaine.

« Un arrêt au stand peut souvent être confondu avec tel ou tel équipement, mais en fin de compte, c’est une entreprise humaine.

« Nous travaillons donc très dur avec les gars en termes d’état d’esprit et aussi de stabilité de base. Vous ne voulez pas de blessures, vous voulez les mêmes personnes à la dernière course qu’à la première.

Red Bull n’était pas seulement rapide avec ses arrêts, mais aussi constant, réalisant l’arrêt au stand le plus rapide lors de 13 des 22 courses en 2021.

Mais en 2022, les poteaux de but se déplaceront à nouveau à mesure que la Formule 1 passera à de nouvelles roues de 18 pouces, dans le cadre de changements plus larges dans le cadre de nouvelles réglementations entrant en vigueur.

Wheatley admet que cela modifiera complètement la « dynamique », tandis que Red Bull n’a encore effectué aucun arrêt d’entraînement avec les pneus plus gros.

« Nous entrons dans une nouvelle phase de la Formule 1, les voitures 2022 avec des roues de 18 pouces, de grosses roues lourdes », a-t-il déclaré.

« Franchement, alors que je suis assis ici aujourd’hui, nous n’avons même pas essayé une seule séance d’arrêt aux stands avec ce type de roues.

« Il faudra une dynamique entièrement différente l’année prochaine. Il y aura une clé énorme pour obtenir de la régularité et c’est ce sur quoi nous travaillerons tout l’hiver.