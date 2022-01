Les arrêts maladie d’omicron ont triplé aux portes de Noël

01/04/2022 à 20:17 CET

Gabriel Ubieto

Les travailleurs qui ont causé court pour incapacité temporaire (IT) a triplé au cours des trois premières semaines de décembre, juste avant les vacances de Noël. Selon les données recueillies par la Sécurité sociale, un total de 240 011 employés dans toute l’Espagne, ils ont dû cesser leur activité et se limiter à une autorisation médicale préalable -que ce soit pour un contact positif ou étroit avec l’un- entre le 1er et 23 décembre. Les données à la fin du mois, cependant, peuvent être plus élevées en raison du fort boom de la variante omicron et de l’augmentation des interactions sociales pendant les vacances de Noël. Pour l’instant, les données officielles montrent que cette souche provoque des pertes à plus court terme, influencées par la couverture vaccinale élevée parmi la population adulte et le faible taux de mortalité, selon les scientifiques de ómicron.

La sixième vague laisse un rebond substantiel des victimes dues à l’incapacité temporaire des travailleurs, mais les chiffres pour cette variante sont -pour le moment- nettement inférieurs aux vagues précédentes. À titre d’exemple, lors de la cinquième vague vécue cet été, un pic de 402 203 victimes dues à une incapacité temporaire a été atteint en juillet. Soit au cours de la quatrième, en hiver, un maximum de 636 260 victimes a été enregistré en janvier. Pour le moment, au détriment de Sécurité sociale disposer des données pour un mois complet et tant que l’escalade des infections ne se poursuit pas et s’aggrave en janvier, le marché du travail souffre moins d’absentéisme au cours de cette vague que lors des précédentes.

Les données officielles d’absence justifiée des travailleurs révèlent également que ces absences sont actuellement plus courtes. Et c’est que les processus de décharge commencés en décembre ont duré en moyenne 9,96 jours, tandis que celles de novembre étaient de 12,6 jours. La durée a été progressivement plus courte et plus ou moins linéaire au cours de l’avancée de la pandémie. Par exemple, en janvier 2021, une perte a duré 18,8 jours, en juillet 2020 un total de 19,2 jours et en mars 2020, juste au début, 39,9 jours.

Part des entreprises en Espagne ont renforcé le télétravail lors de cette sixième vague, dans le but de minimiser les contagions et de permettre aux travailleurs confinés de poursuivre leur activité depuis leur domicile sans avoir à se déplacer. Des assureurs comme DKV ou Catalana Occidente, des cabinets de conseil comme DXC Technologies, des sociétés de production audiovisuelle comme Mediapro ou des entreprises publiques comme la TMB ont rallongé ou intensifié leur dynamique de travail à distance jusqu’à l’after party.

Malgré ces efforts du milieu de travail pour réduire les interactions et que le nombre d’arrêts maladie est inférieur aux vagues précédentes, l’incidence du coronavirus continue d’augmenter. Selon les dernières données publiées ce mardi par Santé, l’incidence a augmenté de 138 points supplémentaires pour atteindre 2 434 cas pour 100 000 habitants et a signalé 117 775 nouvelles infections à coronavirus et 116 décès.