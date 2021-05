Les arrière-petits-enfants de la reine Elizabeth II l’aident à rester fidèle à une devise royale de toujours | Royal | Nouvelles

Fidèle à l’une de ses paroles souvent répétées «Si je m’arrête, je laisse tomber», Sa Majesté continue d’être un paquet d’énergie positive. Un expert royal a révélé que l’amour de la reine pour ses petits-enfants et arrière-petits-enfants est ce qui la motive dans sa vieillesse. Ingrid Seward a déclaré: “Sa famille de huit petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants est ce qui la fait avancer”.

La monarque britannique passe le plus de temps possible avec les plus jeunes membres de la famille royale.

Elle leur laisse souvent des cadeaux et est connue pour leur apprendre à monter.

La princesse Charlotte, “ folle de poney ”, a toujours été une favorite, selon Mme Seward.

On pense que parmi ses petits-enfants, la reine a une affection particulière pour Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn.

Ce sont les enfants du prince Edward et de sa femme Sophie, la comtesse de Wessex.

Un initié du palais a déclaré: “La reine aime le fait que Louise et James apprécient leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-fils préféré, suivie de près par James.”

La famille élargie de Sa Majesté ne comprend pas seulement les petits-enfants et les arrière-petits-enfants.

Elle a remporté plusieurs prix pour ses peintures, dont le prix Winsor & Newton en 1988 et le prix Creswick Landscape en 1990.

Son frère, David Armstrong-Jones, est un fabricant de meubles renommé et 20e dans la lignée.

Son entreprise, Linley, fabrique des meubles sur mesure, des tissus d’ameublement et des produits de design d’intérieur connus pour leur aspect néoclassique et l’utilisation de bois incrustés.