Les articles du menu Taco Bell peuvent être en rupture de stock alors que la chaîne fait face à une pénurie alimentaire

Des pénuries alimentaires spécifiques se poursuivent aux États-Unis et Taco Bell ressent la pression. La chaîne de restauration rapide a publié un avertissement sur son site Web indiquant que certains éléments du menu pourraient être en rupture de stock en raison de pénuries de poulet, de tortillas de bœuf et de sauce piquante dans certaines régions. Ceux qui s’efforcent de vivre Más paniquent déjà.

“Désolé si nous ne pouvons pas répondre à votre envie actuelle. En raison des pénuries nationales d’ingrédients et des jours de livraison, nous pouvons être à court de certains articles”, indique l’avertissement de Taco Bell. Les clients ont déjà commencé à ajouter des détails à cet avertissement dans la mesure du possible, en signalant quels articles n’étaient pas disponibles dans leur région et ce qu’ils ont lu sur les pénuries provenant d’autres sources. Bien sûr, peu d’articles chez Taco Bell sont fabriqués sans au moins un des quatre ingrédients énumérés ci-dessus. En général, les pénuries de sachets de sauce piquante sont la chose qui dérange le plus les gens.

l’employé de taco bell m’a dit qu’il y avait une “pénurie nationale de tout en ce moment”, et j’ai décidé d’obtenir mes nouvelles économiques exclusivement auprès des employés du service au volant à partir de maintenant – bryan (@CopBroughtPizza) 19 juillet 2021

“Mon Taco Bell m’a dit qu’il y avait une légère pénurie de sauce et qu’il n’y en avait plus. C’est une pénurie de produit de trop. Maintenant, c’est grave”, a tweeté une personne. Un autre a ajouté: “La fin des temps est à nos portes. Préparez les tronçonneuses et vos voitures Mad Maxed parce que l’apocalypse est là.” Une troisième personne a écrit: “Oui, je suis allé à mon Taco Bell local et ils n’ont plus que la moitié du menu et ils ferment plus tôt.”

Lorsque CBS News a demandé un commentaire, Taco Bell a refusé de donner plus de détails, mais a fait une déclaration plus détaillée. Il disait : En raison des retards de transport nationaux qui surviennent dans la plupart des secteurs de l’industrie, il se peut que nous soyons temporairement à court de certains articles. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et nous espérons réalimenter bientôt les envies actuelles des fans de Taco Bell.”

Prières pour Taco Bell face à ces deux problèmes distincts pic.twitter.com/HAMVgtGwXh – Pape Corvid (@CooperWilhelm) 21 juillet 2021

En règle générale, les commentateurs semblent supposer que les pénuries d’approvisionnement sont des effets en aval de la pandémie de COVID-19, qui a ralenti la fabrication et le transport dans le monde entier. Beaucoup se sont également émerveillés du fait qu’une pénurie comme celle-ci passait sous le radar comme une nouvelle de priorité relativement faible, alors qu’elle aurait été une histoire majeure il y a à peine deux ans. Certains se sont demandé si l’économie mondiale se ressemblerait un jour à nouveau, et certains ont même partagé des théories du complot sur les pénuries.

Beaucoup craignaient que les faibles taux de vaccination aux États-Unis signifient que la pandémie de COVID-19 se poursuivrait et créerait de nouvelles perturbations dans l’économie pendant des années. Les vaccins contre le coronavirus sont généralement disponibles aux États-Unis, mais le taux de vaccination reste bien inférieur à la norme d’immunité collective. Visitez le site Web du CDC pour plus d’informations.