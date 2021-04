Les artilleurs affrontent le vieux patron Emery lors d’un affrontement en demi-finale de la Ligue Europa

Arsenal affrontera Villarreal lors du match aller de la demi-finale de la Ligue Europa ce soir et se retrouvera face à face avec l’ancien patron Unai Emery.

Arsenal a battu le Slavia Prague pour atteindre les quatre derniers tandis que Villarreal a vu le Dinamo Zagreb.

Arsenal affronte Villarreal en demi-finale de la Ligue Europa ce soir

Les Gunners de Mikel Arteta se rendront désormais en Espagne pour leur match aller et un vieux visage les attendra.

Arteta a remplacé Emery en tant que patron d’Arsenal à la fin de 2019 après que les choses ont mal tourné pour lui au club.

Il a depuis cherché à reconstruire sa réputation à Villarreal et fait du bon travail avec l’équipe de la Liga.

Arsenal cherchera à en avoir un sur l’ancien patron ce soir et à s’assurer un avantage dans le match nul avant le match retour aux Emirats la semaine prochaine.

Manchester United ou la Roma attendront ensuite le vainqueur de ce match lors de la finale de la Ligue Europa le 26 mai.

Villarreal v Arsenal: Comment écouter

Ce match débutera à 20h le jeudi 29 avril.

La couverture complète de l’Estadio de la Ceramica sera en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront d’Alex Crook et Matt Holland.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Arsenal a battu le Slavia Prague au dernier tour Villarreal v Arsenal: Actualités de l’équipe

Arsenal accueille à nouveau le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, absent depuis quatre matches après avoir contracté le paludisme en mission internationale en mars. Il est sur le banc pour commencer.

David Luiz revient également dans l’équipe avec une blessure au genou, mais Kieran Tierney et Alexandre Lacazette ne se sont pas remis à temps de leurs douleurs au genou et aux ischio-jambiers.

En plus d’avoir le manager Emery dans leurs rangs, Villarreal a un certain nombre de joueurs familiers à Arsenal.

Francis Coquelin est sur le banc, tandis que Juan Foyth, qui joue pour Villarreal prêté par Tottenham, commence, tout comme l’ancien milieu de terrain des Spurs, Etienne Capoue.

Villarreal: Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Alcácer, Gerard Moreno

Sous-marins: Asenjo, Gaspar, Mori, Bacca, Estupinan, A Moreno, Coquelin, Costa, Gomez, Yeremy, Alex, Nino

Arsenal: Leno, Chambres, Holding, Mari, Saka, Xhaka, Partey, Ceballos, Smith Rowe, Odegaard, Pepe

Sous-marins: Ryan, Okonkwo, Bellerin, Gabriel, David Luiz, Cédric, Elneny, Nelson, Nketiah, Willian, Aubameyang, Martinelli

.

Pierre-Emerick Aubameyang devrait être apte au départ pour Arsenal Villarreal contre Arsenal: qu’est-ce qui a été dit?

Mikel Arteta a révélé que le patron sortant d’Arsenal, Unai Emery, avait proposé de lui parler du poste.

Il a dit: «Je lui ai parlé à quelques reprises, car nous avions des gens en commun. Ensuite, je lui ai parlé avant de prendre la relève du club et il m’a vraiment aidé.

«Il m’a offert cette opportunité qui est parfois inhabituelle. Il était très sincère et ouvert. J’étais très reconnaissant pour cela.

«C’est un manager très expérimenté et très performant – en Ligue Europa en particulier avec ce qu’il a fait. Il ne fait donc aucun doute qu’il a les outils et les connaissances pour gérer au plus haut niveau.

«Cette relation existait et nous ne pouvons pas la contrer. Unai connaît vraiment, très bien le club et nous connaissons également Unai et ce qu’il a fait avant de rejoindre ici et ce qu’il a fait au club de football et c’est tout.