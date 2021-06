Les artilleurs confirment les sorties alors que Carlo Ancelotti nie un accord permanent avec la star du Real Madrid

Martin Odegaard et Dani Ceballos sont de retour au Real Madrid après leurs périodes de prêt à Arsenal.

Les Gunners ont également confirmé les départs de David Luiz et Mat Ryan, dont les contrats expirent le 30 juin.

Odegaard représente la plus grosse perte pour Arsenal

Arsenal tenait à garder Odegaard, le Norvégien de 22 ans, après cinq mois impressionnants au club depuis son arrivée en prêt en janvier.

Cependant, la sortie de Zinedine Zidane et l’arrivée ultérieure de Carlo Ancelotti au club parent du meneur de jeu, Madrid, ont mis fin à ces espoirs.

Ceballos était également excédentaire par rapport aux besoins de Zidane, ayant passé les deux dernières saisons en prêt aux Emirats, et la nomination d’Ancelotti donne au milieu de terrain un nouvel espoir de carrière au Bernabeu.

Ceballos a connu une solide première saison à Arsenal mais est tombé en disgrâce lors de la seconde

Le départ de Luiz après deux saisons avait pratiquement été annoncé par le club ces dernières semaines, tandis que le gardien Ryan n’avait été signé qu’avec un plan à court terme en tête.

Une déclaration d’Arsenal disait : « Nous remercions tous les joueurs ci-dessus pour leurs contributions au club pendant leurs contrats permanents ou de prêt avec nous.

“Vous ferez toujours partie de la famille Arsenal et nous vous souhaitons le meilleur de la santé, du bonheur et du succès dans votre avenir.”

