Les artilleurs enfileront un troisième maillot inspiré des années 1990 qui ramènera des souvenirs de Dennis Bergkamp et Ian Wright

Les choses ne vont peut-être pas bien sur le terrain pour Arsenal en ce moment, mais au moins la saison prochaine, ils devraient bien paraître.

Comme vous le savez peut-être, de nouveaux kits pour la campagne 2021/22 font actuellement l’objet de fuites et les fans sont enthousiasmés par les sorties possibles de leurs côtés.

Les chances d’Arsenal de terminer dans le top six ont pris un autre coup contre Liverpool

Le nouveau maillot potentiel de Chelsea à domicile a soulevé quelques sourcils, mais il semble qu’il n’y aura pas trop de grognements en ce qui concerne le nouveau troisième maillot des Gunners.

Le plus souvent, les clubs de Premier League choisissent de rendre hommage aux bandes du passé.

La saison dernière, Arsenal a sorti un maillot extérieur inspiré de son célèbre haut « banane meurtrie » des années 1990.

Et, selon FootyHeadlines, leur nouveau maillot alternatif ramène également des souvenirs d’un maillot classique des Gunners.

Une image de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau troisième maillot d’Arsenal

C’est un look sensationnel pour les Gunners

De retour entre 1994 et 1996, ils portaient une superbe bande bicolore «Blue Lightning».

Et maintenant, ils porteront quelque chose de similaire, mais avec les boulons qui traversent maintenant le maillot adidas.

Cela devrait ramener des souvenirs de ceux comme Ian Wright et Dennis Bergkamp, ​​qui y ont joué.

Wright a joué pour les Gunners dans une bande similaire au milieu des années 1990

Que pensez-vous du kit qui a fui, fans d’Arsenal?