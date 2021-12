Les artisans de Kumartuli espèrent de meilleurs équipements et conditions de travail après l’étiquette de l’UNESCO pour Durga Puja de Kolkata

L’UNESCO a accordé mercredi le statut de PCI à Durga Puja de Calcutta, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre en chef Mamata Banerjee se félicitant de cette décision.



Les fabricants d’idoles de Kumartuli, le centre des modeleurs d’argile au nord de Calcutta, espèrent une refonte des infrastructures, des équipements civiques et des conditions de travail dans leur localité après le statut de patrimoine culturel immatériel (PCI) de l’UNESCO aux célébrations de Durga Puja de la ville.

Le célèbre artisan Mintu Pal espère que les gouvernements central et étatique se pencheront sur la question d’une refonte de l’infrastructure de Kumartuli, vieille de 300 ans.

« L’infrastructure globale de Kumartuli, qui a des ruelles étroites longeant des studios exigus, doit être remaniée. Les conditions de travail des artisans doivent être améliorées. Pendant la pluie, nous sommes confrontés à un énorme défi pour terminer notre travail et protéger nos idoles dans les rues inondées. Ces questions doivent être examinées.

« Bien que nous ayons expédié des idoles à travers le monde, seule la diaspora bengalie nous connaissait. Avec l’étiquette UNESCO, nous espérons que les gens du monde entier connaîtront Kumartuli », a déclaré Pal à PTI.

Kartik Paul, porte-parole de Kumartuli Mritshilpi Samity, une association de modeleurs d’argile de la région, a déclaré : « Jusqu’à présent, les journalistes et les photographes venaient dans la localité pendant la fabrication des idoles. Mais avec ce développement, une image de marque organisée est nécessaire. Nous organiserons prochainement un événement pour annoncer la future feuille de route de celui-ci. Le sculpteur Bhabatosh Sutar, qui est associé au comité primé de Durga Puja Naktala Udayan Sangha, a déclaré qu’avec le label UNESCO, les festivités seront désormais beaucoup plus structurées.

« La célébration de Durga Puja était plus localisée, mais j’espère qu’elle sera désormais plus organisée et structurée », a-t-il déclaré.

« Durga Puja à Calcutta vient d’être inscrite sur la liste du patrimoine immatériel. Félicitations à l’Inde », a tweeté l’UNESCO.

Le député du TMC Rajya Sabha, Jawhar Sircar, a déclaré que l’UNESCO n’autorise que trois ou quatre de ces « inscriptions » du PCI chaque année.

« Durga Puja est la plus grande fête publique en Inde comparable seulement à Ganpati de Mumbai. Mais alors que ce dernier a reçu tant de publicité à travers Bollywood, Durga Puja n’en a pas. Par conséquent, toute reconnaissance positive du festival encouragera les modeleurs d’argile, les artisans de Patua, les décorateurs et les experts en éclairage », a déclaré Sircar, ancien PDG de Prasar Bharati qui est impliqué dans le mouvement de restauration d’art dans la ville.

Le Département de l’information et des affaires culturelles de l’État a déclaré que Durga Puja est le premier festival en Asie à obtenir une telle reconnaissance de l’UNESCO.

«C’est un jour de lettre rouge pour nous. Dans le vrai sens du terme, le Bengale occidental est maintenant Biswa Bangla. Nos félicitations au peuple de l’État, du pays et du monde. Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude à l’UNESCO pour la reconnaissance accordée à ce grand festival », a déclaré le département dans un communiqué.

