Les artistes de Marvel Comics créent des couvertures Blu-ray imprimables Black Widow 10z viral

Les artistes de Marvel Comics, Phil Noto et Peach Momoko, ont créé des Veuve noire Couvertures Blu-ray pour célébrer la sortie à domicile du film. Natasha Romanoff de Scarlett Johansson fait partie de l’univers cinématographique Marvel depuis la phase 1. Après des années d’appels pour un film solo, Black Widow a lancé les films de la phase 4, faisant ses débuts dans les salles et sur Disney + Premier Access le 9 juillet. Au cours de son premier week-end, le film a gagné 60 millions de dollars grâce au service de streaming et a rapporté 80 millions de dollars au box-office national. Black Widow est ensuite rapidement devenu disponible sur Digital VOD le 10 août et est sorti en 4K, Blu-ray et DVD le 14 septembre.

Après s’être sacrifiée dans Avengers : Endgame (2019), Black Widow se déroule entre les événements de Captain America : Civil War et Avengers : Infinity War. Après avoir violé les Accords de Sokovie, une fugitive Natasha reçoit un colis de sa sœur porteuse et collègue stagiaire de Red Room, Yelena Belova (Florence Pugh), qui l’amène à réconcilier son passé et à effacer un peu de rouge de son grand livre en abattant le général Dreykov et le Chambre rouge. Le film présente également plusieurs nouveaux personnages dans Melina Vostokoff (Rachel Weisz), la version russe de Captain America dans Red Guardian (David Harbour) et le méchant énigmatique, Taskmaster.

Le compte Twitter officiel de Marvel Studios a récemment partagé deux nouvelles couvertures de Black Widow pour la sortie Blu-ray du film que les fans peuvent utiliser sur leurs propres copies. Les couvertures imprimables ont été dessinées par les artistes de Marvel Comics Phil Noto et Peach Momoko. Découvrez-les ci-dessous :

Découvrez ce que les artistes de Marvel Comics Phil Noto et Peach Momoko ont imaginé pour célébrer l’arrivée de Black Widow de Marvel Studios sur Blu-ray. Imprimez chez vous et ajoutez-le à votre Blu-ray #BlackWidow. pic.twitter.com/zKGty8V4l0 – Marvel Studios (@MarvelStudios) 22 septembre 2021

Alors que le succès retentissant de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, ainsi que le procès de Johansson contre Disney, ont largement éclipsé Black Widow, il y a encore de nombreuses raisons d’ajouter le film à sa collection personnelle. Compte tenu du temps qu’il a fallu à Black Widow pour devenir une réalité et de ce que cela signifie pour le personnage de Natasha Romanoff, posséder une copie du Blu-ray semble être un must pour les fans inconditionnels de MCU. Ses bonus incluent des bloopers, des featurettes et neuf scènes supprimées, qui présentent davantage le secrétaire Ross (William Hurt), Mason (OT Fagbenle) et une scène finale alternative.

La couverture de Momoko met subtilement en évidence la relation entre Natasha et Yelena, cette dernière revenant dans la prochaine série Hawkeye de Disney + et est sur le point d’hériter du manteau de Black Widow. Natasha et Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) étaient les seuls Avengers fondateurs sans leur propre sortie en solo. À bien des égards, la série Hawkeye ressemble à une extension du même sentiment, rattrapant le temps perdu. Si ce n’était pas certain avant, des nouvelles récentes ont cimenté la finalité de la décision de Johansson Veuve noire. Alors, imprimez des illustrations et rendez-les encore plus mémorables.

