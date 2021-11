Les artistes de Superman et le studio appellent à des patrouilles du LAPD après le contrecoup et les menaces de Bi

La bisexualité de Superman a des conséquences dans le monde réel – des fans indignés ciblant les personnes derrière la nouvelle série de bandes dessinées … et des flics interviennent pour s’assurer que les choses ne dégénèrent pas.

Des sources policières ont déclaré à TMZ… Des agents du LAPD ont récemment été dépêchés pour patrouiller dans les maisons de certains des animateurs / membres du personnel de production qui ont créé la dernière version de Superman. La protection supplémentaire vient après un contrecoup majeur qui comprenait certains soi-disant fans faisant des menaces.

On nous dit que les lecteurs de bandes dessinées énervés ont inondé les studios pour exprimer leur mécontentement face à la sexualité nouvellement annoncée du personnage.

Dans le numéro du 9 novembre de l’actuel Superman de DC Comics – Jon Kent, fils de Clark Kent – ​​apparaît comme bisexuel. pic.twitter.com/tIPbNteYNu – Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 11 octobre 2021 @ThatEricAlper

Nos sources disent que les studios ont appelé LAPD, demandant des patrouilles pour garder un œil ouvert – à la fois dans les résidences privées de certains artistes et dans le studio lui-même.

Bien que rien de légitime ne soit venu des menaces, nos sources affirment que les flics patrouillaient toujours par prudence – et que la situation s’est depuis calmée.

Pourtant, assez effrayant et fou … considérant que Superman (et tout ce qui le concerne, y compris sa bisexualité) est de la pure fiction – et pourtant, certains semblent l’avoir pris très personnellement.

Comme nous l’avons signalé … DC a annoncé son nouveau Superman, Jon Kent – ​​fils de Clark et Lois Lane – commencerait une relation homosexuelle avec un ami dans les prochains numéros, et a publié des dessins d’eux en train de s’embrasser.

Alors que le déménagement a été célébré par beaucoup, d’autres n’en étaient clairement pas du tout satisfaits.