Les artistes indépendants sont trop dispersés – HUDL Music répare cela

Du marketing à la distribution et de la gestion des redevances à la synchronisation – sans parler de la création et de la performance en direct – il y a une quantité énorme à gérer pour les artistes indépendants dans l’industrie de la musique moderne. Désormais, le service gratuit de promotion de la musique HUDL Music construit une plate-forme consolidée conçue pour aider les artistes indépendants à gagner du temps et à se préparer au succès.

Le rôle important des médias sociaux dans l’espace musical et la sphère plus large du divertissement va sans dire. Les tendances et les campagnes soigneusement conçues continuent de lancer les nouvelles sorties et les carrières des artistes. Mais développer (et maintenir) une présence matérielle sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok et d’autres services est pour le moins difficile (et coûteux).

En tenant compte de la distribution, de la gestion des redevances, des licences de synchronisation et des médias sociaux, les artistes doivent gérer simultanément au moins 10 (et dans certains cas jusqu’à 20) services. Plus urgent encore, ces missions de gestion jouent un rôle essentiel pour permettre aux créateurs de toucher le plus de fans possible et de percevoir les rémunérations auxquelles ils ont droit.

En raison de cette abondance croissante d’obligations (et de l’impossibilité inhérente de consacrer un temps considérable à chacune), les efforts d’auto-marketing et de promotion de la plupart des artistes sont soit légèrement dilués dans un certain nombre de services, soit canalisés vers un ou deux services seulement. .

Les deux situations produisent le même résultat indésirable – moins d’opportunités et moins de succès – une situation que HUDL Music et ses outils de gestion à guichet unique visent à résoudre. La plate-forme consolidée permet aux artistes indépendants (et aux auteurs-compositeurs, producteurs, DJ et podcasteurs) de gérer leur carrière comme des groupes de majors, mais sans personnel ni budget de major.

Avec cette mission à l’esprit, HUDL Music s’est associé à Digital Music News pour aider les artistes indépendants à gérer de manière plus réaliste le chaos de la construction de leur carrière. En fusionnant les éléments les plus bénéfiques des médias sociaux (pour les artistes, c’est-à-dire), les opportunités de promotion musicale gratuites organisées par les membres de l’équipe principale, une sorte de tueur de Linktree et les services de distribution de musique, HUDL Music travaille spécifiquement pour aider les créateurs à éviter de passer du temps et de l’argent sur des likes, qui ne se traduisent souvent pas par un intérêt et un soutien réels. Au lieu de cela, les créateurs peuvent consacrer leurs précieuses ressources à des efforts de sensibilisation réels et concrets à partir du hub centralisé qu’est HUDL Music.

« Instagram seul n’est pas un plan marketing », a déclaré La’Shion Robinson, fondateur et PDG de HUDL Music, à Digital Music News. « Ce ne peut tout simplement pas être votre seul outil de marketing si vous envisagez sérieusement de construire une carrière musicale, mais nous voyons chaque jour des artistes, des groupes et des musiciens indépendants tomber dans ce piège de la pensée mal dirigée. »

En plus d’essayer de permettre aux artistes indépendants de maximiser leur exposition aux fans réels et de cesser de dépenser de l’argent sur des services encombrés avec des avantages résolument limités, HUDL Music cherche à faciliter une collaboration significative.

De cette façon, les créateurs peuvent éventuellement remplacer leur recherche sans fin de likes et de commentaires (qui font néanmoins partie de l’offre nuancée de HUDL Music) par des opportunités professionnelles significatives et des liens utiles avec des supporters, qui, selon HUDL Music, peuvent rapidement trouver de la nouvelle musique et soutenir leurs artistes préférés. sur la plate-forme.

HUDL Music a l’intention de s’appuyer sur sa communauté mondiale en pleine croissance de musiciens indépendants, de professionnels de la musique et de fans en s’étendant à d’autres domaines critiques pour les artistes. Par exemple, TipJar de HUDL Music – qui a fait ses débuts bien avant la pandémie de COVID-19 – contraste fortement avec les lancements de services de basculement réactifs de dernière minute de nombreuses entreprises concurrentes. Il coûte 1 $ par mois et permet aux artistes de conserver 100 % de leurs gains, quel qu’en soit le montant.

De même, le service gratuit de promotion de la musique a publié un lecteur intégrable complet, qui « fonctionne avec tous les albums, pistes, listes de lecture et même podcasts que vous ajoutez à votre profil HUDL Music ».

En coordination avec un lecteur de musique sur HUDL Music lui-même, cette dernière fonctionnalité pourrait potentiellement aider les artistes indépendants à lutter contre les nombreux problèmes associés aux principales plateformes de streaming. Ces problèmes incluent, sans s’y limiter, les algorithmes qui favorisent les grands labels (lesdits algorithmes vont de pair avec des budgets marketing massifs), les maigres redevances par flux et la prévalence de fonctionnalités de « promotion » ultra-coûteuses.

Cela dit, les supérieurs ont clairement indiqué en s’asseyant avec DMN que HUDL Music n’est pas un service de streaming – et la plate-forme n’est pas non plus conçue pour rivaliser avec les géants du streaming musical comme Spotify et Apple Music. Au contraire, HUDL Music se concentre sur la fusion des composants les plus avantageux des médias sociaux, des services de distribution, etc.

Dans le domaine de la distribution, HUDL Music n’a pas l’intention de supplanter les leaders de la distribution indépendante tels que Tunecore et DistroKid – mais offrira plutôt l’option (y compris la distribution illimitée) aux artistes pour 10 $ par mois à partir d’octobre 2021, dans le cadre d’un plus grand pour renforcer l’écosystème numérique global.

De plus, les dirigeants de HUDL Music dans notre discussion ont souligné le manque perçu de fonctionnalité des principaux services de distribution sur le plan social, ce qui crée un effet de silo. Inversement, HUDL Music a construit et continue d’ajouter un modèle de boîte à outils centralisée avec un aspect social et communautaire intégré. Ce dernier offre moins de bruit (ala Instagram) et des connexions potentielles plus significatives, offrant une opportunité majeure de collaboration entre artistes du monde entier. .

Des rondes de financement massives et des statistiques d’utilisation remarquables suggèrent que l’industrie de la musique tend déjà vers des choix de gestion consolidés en matière de redevances, de distribution, de synchronisation et de marketing. HUDL Music cherche à rassembler ces éléments et d’autres dans une plate-forme globale avec un fort potentiel de croissance future.

Et sur ce front, des artistes tels que Nuutrino, The Mice, SlYder et Lenny Harold (du groupe R&B multi-platine Blackstreet), en plus des podcasts titulaires comme Future/Sound with CUSCINO dans le domaine EDM/futurebass, sont les premiers membres de HUDL Music. communauté, qui est sur le point de bénéficier de plans d’expansion apparemment de grande envergure.

Plus précisément, HUDL Music se prépare à s’intégrer à Bandsintown (afin que les fans indépendants puissent consulter rapidement les concerts locaux ainsi que les émissions en direct), lancer une option Linktree plus axée sur la vidéo pour les artistes et mettre à disposition un tableau des emplois de l’industrie musicale pour les auditions et opportunités de performances.

Comme le démontrent les changements radicaux de l’industrie de la musique ces dernières années, on ne sait pas quelles tendances, technologies et plates-formes émergeront et domineront le peloton demain. À l’avenir, il vaudra la peine de suivre la croissance, l’expansion et l’impact plus large de la communauté de HUDL Music sur l’espace indépendant.