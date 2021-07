Les artistes ont jeté les bases des protestations de Cuba. Une économie en chute libre et la pandémie l’a enflammée.

« Patria y vida ! » (« La patrie et la vie ») est le slogan des rares et massives manifestations qui ont éclaté à Cuba ce week-end. C’est un riff sur le slogan “patria o muerte” (la patrie ou la mort) de la révolution cubaine – et les paroles d’une chanson de rap populaire compilée par des artistes hip-hop afro-cubains à Cuba en collaboration avec des artistes aux États-Unis.

Ils font partie du Mouvement San Isidro, un collectif d’artistes, de musiciens, d’écrivains, d’interprètes, d’universitaires et d’autres militants qui ont milité pour une plus grande liberté sous le régime cubain. Leur activisme a contribué à créer un espace pour les récentes manifestations historiques.

Tanya Saunders, professeure agrégée au Center for Latin American Studies de l’Université de Floride, m’a dit que l’activisme noir sur l’île, y compris dans la scène hip-hop underground dans les années 1990, a influencé ces dissidents, qui ont formé leur collectif en 2018. Ils l’ont fait pour lutter contre le décret 349, un édit du gouvernement cubain selon lequel les artistes devaient obtenir l’approbation du ministère de la Culture pour leurs performances ou leurs travaux publics.

En novembre 2020, les forces de sécurité cubaines auraient fait une descente au siège du mouvement après que certains de ses membres ont protesté contre l’emprisonnement d’un autre rappeur cubain. En réponse, certains ont entamé une grève de la faim et organisé une manifestation devant le ministère de la Culture, considéré à l’époque comme l’une des plus grandes manifestations pacifiques depuis des décennies.

Le gouvernement cubain a d’abord déclaré qu’il engagerait un dialogue avec les artistes, avant de revenir sur cette promesse. Mais le mouvement a continué à pousser, poursuivant sa résistance très publique contre le régime cubain.

Ces manifestations – et le travail des membres du mouvement San Isidro – ont également gagné en notoriété en ligne, en particulier via les médias sociaux. Cuba a assoupli les restrictions d’Internet ces dernières années pour permettre un plus grand accès, ce qui a contribué à diffuser non seulement l’art mais aussi le message politique. La chanson « Patria y Vida » est sortie au début de cette année.

“Ce n’était qu’une question de temps avant que tout n’explose parce que les artistes ont leur pouls sur le sentiment des gens”, a déclaré Saunders.

Le pouls du peuple est celui du désespoir, poussé par la colère face à la crise économique, la pire qu’ait connue Cuba depuis plus de trois décennies. Dimanche, ce désespoir a dégénéré en manifestations – ce que Michael Bustamante, professeur d’histoire latino-américaine à l’Université internationale de Floride, a qualifié d’« expression cathartique de frustration ».

Pourquoi les manifestations à Cuba ont-elles lieu maintenant ?

Cuba connaît actuellement des pénuries de nourriture et de médicaments et des coupures de courant faisant écho au pire de la crise post-soviétique des années 1990, lorsque l’éclatement de l’Union soviétique a laissé Cuba sans son principal bienfaiteur. Cela a poussé l’économie en chute libre et a déclenché une crise migratoire, lorsque le dirigeant cubain de l’époque, Fidel Castro, a ouvert les frontières et permis à des milliers de personnes de fuir par la mer vers les États-Unis.

L’urgence actuelle de Cuba, cependant, est le genre de chose qui se prépare depuis un certain temps.

“La cause à long terme est un système dictatorial où il y a une économie très faible où vous n’avez pratiquement aucun espoir d’améliorer sa condition matérielle ou sociale de sitôt”, a déclaré Yvon Grenier, professeur de sciences politiques à l’Université St. Francis Xavier en Nouvelle-Écosse. . « Les jeunes sont particulièrement malheureux.

Le régime cubain n’a pas réussi à mettre en œuvre les réformes économiques nécessaires pendant des années, et certaines des réformes qu’il a entreprises, y compris une réforme monétaire plus tôt cette année, ont eu pour effet de faire grimper les prix des biens de consommation courante, comme la nourriture, et ce lorsque les Cubains ont été déjà confrontés à des pénuries et à des douleurs liées à la pandémie.

Cuba importe environ 70 pour cent de sa nourriture, et la hausse des coûts alimentaires mondiaux, en particulier pendant Covid-19, restreint son pouvoir d’achat. Cuba a également traditionnellement dépendu de pays de gauche comme le Venezuela, mais l’effondrement du Venezuela s’est propagé à Cuba, en particulier en ce qui concerne l’approvisionnement du pays en carburant bon marché.

Les sanctions de l’ère Trump ont aggravé les problèmes économiques. En 2014, le président de l’époque, Barack Obama, s’est engagé dans une ouverture diplomatique historique avec Cuba et, par conséquent, a annulé certaines restrictions économiques liées à l’embargo américain de l’ère de la guerre froide et ouvert les voyages.

Trump, en tant que président, a promis de renverser ces politiques. Il l’a fait tout au long de son mandat, intensifiant considérablement la pression au cours de la seconde moitié de son mandat, notamment avec de nouvelles restrictions de voyage et d’autres sanctions, notamment en désignant Cuba comme « État parrain du terrorisme » dans ses derniers jours au pouvoir. Un pilier clé des sanctions de Trump a limité les envois de fonds vers l’île, ce qui a coupé un autre robinet économique.

Et puis il y a la pandémie. Cuba est confronté à un grave pic de coronavirus, avec un record de 5 000 cas quotidiens et environ 47 décès au moment même où les manifestations prenaient forme. Cuba, comme d’autres parties du monde, a du mal à vacciner son peuple – bien que contrairement à de nombreux autres pays, Cuba a en fait développé ses propres vaccins contre les coronavirus, dont au moins un, selon le gouvernement, est très efficace.

Il y a quand même quelques pièges. L’un est le vaccin de Cuba, Abdala, nécessite trois doses, ce qui prend plus de temps, de main-d’œuvre et de matériel – en particulier beaucoup plus de seringues pour administrer ces doses. Cuba a du mal à les acheter et des efforts sont déployés pour aider à collecter des fonds pour acheter des seringues pour Cuba.

Et plus la pandémie se poursuit, plus il faudra de temps à la seule bouée de sauvetage économique de Cuba – le tourisme – pour rebondir. Tout cela, selon les experts, a abouti aux manifestations que Cuba a vues dimanche, que les médias sociaux et l’accès à ceux-ci ont probablement contribué à propager. (Bien que le gouvernement cubain ait rapidement décidé de fermer Internet dans le pays.)

Mais les cris de « patria y vida » des manifestants et des artistes qui ont contribué à le faire naître, témoignent également d’un plus grand courant de frustration autour du système cubain. Comme l’ont souligné les experts, dans un pays autoritaire, défier le gouvernement comporte des risques très réels. Les frustrations économiques et la fatigue pandémique sont intimement liées à la politique cubaine.

Comme l’a dit Saunders, les pénuries alimentaires en plus de l’embargo resserré et de l’échec du gouvernement à apporter des changements de politique économique ou politique significatifs en plus de la chaleur se sont tous empilés. “Les gens sont juste: assez”, a déclaré Saunders.