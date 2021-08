Les artistes peuvent désormais célébrer les jalons avec les fans sur Apple Music

in

En juin, la page Web Apple Music for Artists a été repensée avec plus de détails sur Spatial Audio. Maintenant, il ajoute une nouvelle fonctionnalité Milestones afin que les chanteurs puissent partager leurs réalisations avec les fans. La nouvelle fonctionnalité Milestones permet aux artistes de partager une réalisation sur Twitter, Facebook et même Instagram Stories.

« Partagez vos grands moments directement depuis l’application iOS Apple Music for Artists. En quelques clics, vous pouvez informer vos fans des nouvelles listes de lecture contenant vos chansons, du nombre de Shazams que vous avez dans un pays ou une région donnée et d’autres étapes importantes que vous avez franchies sur Apple Music. “

Tout administrateur ou utilisateur Analytics d’un compte peut facilement partager n’importe quel jalon et générer des publications pour les e-mails et les messages à partir de l’application iOS Apple Music for Artists, explique Apple.

Selon Apple, il est facile de partager un jalon via les réseaux sociaux. Sur Twitter, par exemple :

Ouvrez l’application Artists iOS, faites défiler jusqu’à Jalons et choisissez une réussite que vous souhaitez partager ; Appuyez sur l’icône de partage sur la carte Milestone ; Appuyez sur l’icône Twitter. Un texte préparé comprenant votre réussite et un lien vers votre contenu sur Apple Music apparaîtra à côté d’une image. Vous pouvez choisir de mettre à jour le texte de votre message, n’oubliez pas d’inclure le lien raccourci à partager avec vos fans.

Sur Facebook et Instagram Stories, procédez comme suit :

Ouvrez l’application Artists iOS, faites défiler jusqu’à Jalons et choisissez une réussite que vous souhaitez partager ; Appuyez sur l’icône de partage sur la carte Milestone ; Appuyez sur l’icône Facebook ou Instagram. L’application Artists générera une carte d’histoire, complète avec une image et un texte décrivant votre accomplissement à partager avec vos fans. Ajoutez du texte, des emojis ou des GIF pour donner une touche personnelle à la carte.

Apple donne également quelques exemples de jalons possibles à partager en tant que chanson ajoutée à la liste A-List Pop, jouée plus de 20 millions de fois, mille Shazams, etc.

La fonctionnalité Jalons peut également bénéficier des newsletters, car des images célébrant les réalisations des artistes seront affichées sur la page de présentation iOS de l’artiste avec des ressources brutes qui seront remplies de texte marketing suggéré, un lien de partage vers votre contenu sur Apple Music et trois images dans différents tailles pour votre équipe à choisir.

En savoir plus sur les jalons ici.

