Les artistes s’unissent pour lutter contre le changement climatique

Il s’agit d’une initiative lancée par le bureau de Droits de l’homme des Nations Unies sur les réseaux sociaux où des célébrités et des stars du sport et de la mode exhortent les plus de 24 millions de développeurs de technologies à créer des solutions pour aider à atténuer le réchauffement climatique.

Au total, les trente stars participant à l’action de 24 heures comptent plus de 500 millions de followers sur Twitter, Facebook et Instagram.

Ils participent également à l’initiative, qui coïncide avec la Journée mondiale de l’environnement, Don cheadle, Carole roi, Rod Stewart, Kevin Bacon, Pierce Brosnan, Padma lakshmi, Mélissa ettheridge, Sia, Kesha, Quincy Jones Oui KT Tunstall, entre autres.

Depuis mars 2020 Lady Gaga a publié une vidéo demandant aux “tech rock stars” de s’engager pour la cause, plus de 400 000 programmeurs de 179 pays se sont inscrits à l’Appel pour le code.

Il est devenu l’une des plus grandes initiatives technologiques de l’histoire et a abouti à la création de quelque 15 000 applications.

Le bureau de Droits de l’homme de l’ONU est l’un des partenaires mondiaux de Call for Code, une initiative créée en 2018 par David Clark, PDG de David Clark Cause, avec IBM et The Linux Foundation.