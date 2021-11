Les as d’Arsenal Emile Smith Rowe et Aaron Ramsdale commencent, Jude Bellingham et Ivan Toney devant Harry Kane

Suite aux exploits de l’Angleterre à l’Euro 2020, beaucoup de leurs stars du tournoi n’ont pas pu continuer leur forme avec leurs équipes de club.

Et un certain nombre d’autres stars anglaises comme l’homme d’Arsenal Emile Smith Rowe et le milieu de terrain prêté de Chelsea Conor Gallagher ont fait valoir qu’ils devraient commencer à la place.

.

Smith Rowe a volé pour Arsenal cette saison et pourrait faire sa première apparition pour l’Angleterre dans les prochains jours

Raheem Sterling de Manchester City et Harry Kane de Tottenham Hotspur ont marqué sept buts entre eux cet été, mais n’en ont marqué que deux en championnat jusqu’à présent cette saison.

Pendant ce temps, en défense, Harry Maguire et Luke Shaw ressemblent à l’ombre de leur Euro 2020 alors qu’ils luttent pour la forme et la forme physique.

Bien qu’il soit peu probable que Gareth Southgate alignera une équipe sans son capitaine et son défenseur central numéro un, étant donné la forme dans laquelle ils se trouvent, il aurait facilement pu les laisser de côté et choisir des stars plus méritantes.

Dans cet esprit, talkSPORT.com examine l’équipe que le manager anglais aurait dû pouvoir jouer lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre l’Albanie et Saint-Marin en fonction de sa forme.

.

Maguire et Shaw ne sont pas du tout proches du niveau auquel ils jouaient lors de l’Euro 2020 Gardien de but

Jordan Pickford a à peine fait un faux pas pour l’Angleterre mais n’a gardé que trois draps propres en neuf matchs cette saison pour Everton, tandis que la forme d’Aaron Ramsdale ne peut être ignorée.

L’ancien tireur de Bournemouth et Sheffield United surprend tout le monde et a montré exactement pourquoi Mikel Arteta a payé 30 millions de livres sterling pour lui.

Une série d’arrêts incroyables, de draps propres et de performances impressionnantes ont aidé les Gunners à se hisser à la cinquième place du classement, à deux points de Liverpool.

.

Ramsdale s’est avéré être une excellente signature, avec son arrêt sur le coup franc de James Maddison son couronnement Défense

Vous pouvez affirmer que Southgate pourrait nommer un arrière-quatre totalement frais en forme cette saison – et trois jouent pour Chelsea.

Après avoir passé la saison dernière en prêt en Ligue 1 avec l’équipe française du FC Lorient, le produit de l’académie Trevoh Chalobah est revenu aux Bleus cette saison et joue désormais régulièrement, et avec aplomb, sous la direction de Thomas Tuchel.

Le joueur de 22 ans a été repêché pour jouer dans les trois arrières de l’Allemand et a impressionné en ayant gardé quatre feuilles blanches en cinq départs marquant deux fois.

Pendant ce temps, les ailiers Reece James et Ben Chilwell ne peuvent pas arrêter de marquer – ou d’obtenir des passes décisives et de garder les draps propres.

Dans toute la capitale, Ben White a impressionné depuis qu’il a rejoint Arsenal.

Après un début de saison difficile où il a raté quatre matches à cause de COVID-19, l’ancien défenseur central de Brighton a été immense pour Arteta et a aidé le club à poursuivre une série de neuf matches sans défaite au cours desquels il a gardé six draps propres.

.

Chilwell (C) et James (R) ne peuvent pas arrêter de marquer pour les Blues en ce moment

.

Les blancs ont été superbes pour Arsenal depuis qu’ils se sont remis de COVID-19

Milieu de terrain

Malheureusement pour Southgate, Declan Rice ne pourra pas participer aux prochains matchs de l’Angleterre contre l’Albanie et en raison d’une maladie, mais quel début de saison l’homme de West Ham a eu.

Il est désormais sans aucun doute le premier nom sur la feuille d’équipe des Trois Lions.

Rice a guidé les Hammers à la troisième place du classement après 11 matches de championnat et les a aidés à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

La starlette du Borussia Dortmund Jude Bellingham, quant à elle, est en feu en Allemagne après avoir produit une série de performances, de buts et de passes décisives éblouissantes. qui l’ont depuis vu rumeur avec un transfert massif à Liverpool.

Aux côtés du milieu de terrain de la Bundesliga, il y aurait un autre produit pour les jeunes de Chelsea, Gallagher, prêté à Crystal Palace.

Le milieu de terrain central montre ses talents à Selhurst Park avec de superbes performances qui ont conduit à quatre buts et deux passes décisives en dix matchs.

.

Gallagher a connu un bon début de saison pour The Eagles Attack

Après avoir subi d’horribles abus suite à la finale de l’Euro 2020, Saka est mieux revenu que jamais avec Arsenal.

Le joueur de 20 ans a participé à tous les matchs sauf un jusqu’à présent cette saison et a poursuivi sa progression passionnante sous Arteta qui l’a vu devenir l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe pour le club et le pays.

Quelqu’un qui a également impressionné après la promotion de Brentford en Premier League est Ivan Toney.

En 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison, l’attaquant a été une menace pour les défenses comme l’a découvert son club d’enfance Liverpool lors d’un match nul 3-3 en septembre.

Il fait bien mieux que l’actuel capitaine anglais Kane, qui est loin du rythme.

Un autre à avoir impressionné par Arsenal est Smith Rowe qui, après avoir reçu le maillot n ° 10 d’Arteta cette saison, a été à la hauteur du nombre emblématique avec une créativité, des buts et des passes décisives exceptionnels.

Comment l’Angleterre aurait dû être en forme…

Comment l’Angleterre devrait s’aligner sous Gareth Southgate