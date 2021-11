Les aspirateurs et les vadrouilles intelligents Roborock voient les prix chuter massivement pour le Black Friday jusqu’à 290 $ de réduction

Les offres d’aspirateurs et de vadrouilles robotiques intelligents Roborock Black Friday sont arrivées avec certains des meilleurs prix jamais vus. Roborock est rapidement devenu l’une des meilleures options dans le secteur du nettoyage robotique, et à peu près tous ses modèles les plus populaires sont désormais beaucoup plus abordables pour les vacances. Vous regardez jusqu’à 290 $ d’économies et de nouveaux plus bas historiques sur certaines des options les plus performantes et les plus intelligentes du marché. Aspirateur et vadrouilles combinés, le modèle phare avec le bac à vidange automatique, les robots de nettoyage prêts pour la commande vocale Siri, et plus encore sont tous disponibles dans la vente d’aspirateurs et de vadrouilles robotiques intelligents Roborock Black Friday de cette année. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous décomposons chaque accord.

Robot aspirateur laveur Roborock S7/S7+

Les robots aspirateurs et vadrouilles phares Roborock S7 et S7+ bénéficient des remises les plus importantes jamais réalisées pour le Black Friday cette année. En plus d’une puissance d’aspiration de 2500 Pa pour extraire facilement la saleté et les débris de plusieurs types de sols, une brosse principale améliorée épouse le sol pour agiter les dégâts les plus tenaces, tandis que le moteur de grande capacité de 5 200 mAh fournit jusqu’à trois heures de nettoyage ininterrompu (en mode silencieux) .

À partir de là, le Roborock S7/S7+ est doté d’une vadrouille sonique intégrée qui nettoie jusqu’à 3 000 fois par minute pour désintégrer la saleté avec le double de la puissance des versions de la génération précédente. La technologie VibraRise intégrée soulève automatiquement la vadrouille lors du retour au quai pour éviter de mouiller les tapis et dans un endroit difficile pour garantir que vos sols ne soient pas endommagés.

Le modèle S7+ comprend également la station d’accueil à vidange automatique Roborock qui peut transporter jusqu’à huit semaines de poussière et de saleté avant que vous n’ayez vraiment besoin de faire quoi que ce soit, permettant une expérience de nettoyage vraiment autonome. Vous regardez une poubelle à vidange automatique classée HEPA qui filtre, piège et aide à éliminer 99,99 % des allergènes et des polluants atmosphériques de la maison de votre famille. Une traction rapide sur le sac le scelle pour une élimination simple et hygiénique quand il est temps. Régulièrement 950 $, vous pouvez maintenant marquer le S7+ pour 719,99 $ expédiés, ou 230 $ de rabais sur le tarif en vigueur. Si vous êtes à la recherche d’une expérience de nettoyage intelligent haut de gamme, vous voudrez certainement regarder de plus près ici.

Robot aspirateur laveur Roborock S7+ avec vidange automatique 720 $ (Rég. 950 $)

Robot aspirateur laveur Roborock S7 455 $ (Rég. 650 $)

Module complémentaire de station d’accueil à vide automatique compatible S7 299 $

***Noter: Le stock est faible sur le S7+ sur Amazon, mais il est disponible directement auprès de Roborock au même prix. Alternativement, vous pouvez évaluer la norme S7 et acheter la station d’accueil à vide automatique séparément pour obtenir une configuration presque identique.

Roborock S4 MAX

La vitrine officielle de Roborock Amazon propose désormais la meilleure option d’aspirateur uniquement de la marque, le S4 MAX, pour 279,99 $ expédiés. Vous envisagez une baisse de prix importante de 150 $ ou 34 % ici par rapport à la liste régulière de 430 $. Outre une puissance d’aspiration de 2 000 Pa avec un boost automatique pour extraire les débris du plus profond de vos tapis, il offre une autonomie de 180 minutes avant de retourner lui-même la station de charge incluse pour terminer le travail lorsqu’il est prêt – ne nécessitant que peu ou pas d’effort de votre part pour nettoyez toute la maison, quelle que soit sa taille. Compatible à la fois avec les commandes vocales et le contrôle complet du smartphone, le Roborock S4 MAX utilise la navigation LiDAR pour la cartographie multi-étages et de nombreuses personnalisations, y compris les zones interdites, le nettoyage sélectif des pièces, la planification, etc. C’est facilement l’une des meilleures options d’aspirateur uniquement dans la gamme Roborock, et elle vient de coûter 150 $ moins chère.

Robot Aspirateur LiDAR Roborock S4 MAX 280 $ (Rég. 430 $)

Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4

Ensuite, nous examinons l’option la plus économique de la vente de vacances, le robot aspirateur et vadrouille Roborock E4. Mais il s’agit d’une option plus que performante qui dépasse largement son niveau de rémunération avec un nettoyage soigné en forme de Z, une charge à retour automatique, une prise en charge des applications et de la commande vocale (via Amazon Alexa ou Google Assistant) et une batterie de grande capacité de 5 200 mAh qui fournit suffisamment d’énergie pour nettoyer jusqu’à 2 152 pieds carrés d’espace. Il retournera au quai pour récupérer le jus en cas de besoin, puis reprendra là où il s’était arrêté.

Le robot de nettoyage régulier à 380 $ est maintenant passé à un prix beaucoup plus abordable 220 $ étiquette de prix pour les vacances tout en fournissant à la fois un aspirateur et un nettoyage autonomes, laissant ces sols étincelants de propreté pour les vacances et au-delà.

Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 220 $ (Rég. 380 $)

Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure

L’offre de cette année sur le robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure doit être l’une des meilleures offres du Black Friday que la marque propose. Ce robot aspirateur haut de gamme à 600 $ vient de tomber à 359,99 $ pour le Black Friday et les vacances, offrant une solide baisse de prix de 40 % et l’un des meilleurs prix que nous ayons vus depuis son arrivée dans les magasins.

La cartographie LiDAR de précision rejoint à nouveau les modèles de nettoyage en forme de Z, offrant une expérience de nettoyage ordonnée et ciblée avec de nombreuses fonctionnalités et personnalisations intelligentes. Le smartphone et la commande vocale (Alexa et Siri) sont prêts et attendent avec des zones interdites, une cartographie multi-étages et une planification, de sorte que les sols sont propres avant même que vous rentriez chez vous pour les voir. Vous trouverez une puissance d’aspiration de 2 000 Pa pour débarrasser vos sols de la poussière avant que le réservoir d’eau réglable à longue portée de 180 ml ne se déclenche pour nettoyer jusqu’à 1 610 pieds carrés de votre maison à la fois.

Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure 360 $ (Rég. 600 $)

Robot aspirateur Roborock S6 MaxV avec ReactiveAI

Mais le Roborock Black Friday et les baisses de prix des vacances ne s’arrêtent pas là. Le robot aspirateur Roborock S6 MaxV avec ReactiveAI et Intelligent Mopping est également désormais un énorme 290 $ de rabais le taux en vigueur tout en offrant l’une des expériences de nettoyage les plus intelligentes de la gamme. Une paire de caméras intégrées permet aux propriétaires de garder un œil sur les animaux domestiques et les activités générales autour de la maison de n’importe où :

Présentant les deux caméras, Roborock S6 MaxV peut voir les obstacles tels que les déchets d’animaux, les câbles, les pieds de chaise sur son chemin, au lieu de se coincer dans un obstacle ou de causer des dégâts, il évitera l’obstruction et nettoiera sans interruption. Avec l’imagerie infrarouge, MaxV peut également voir dans l’obscurité.

Cela s’ajoute à « 10 zones interdites, 10 zones interdites à la vadrouille et 10 barrières invisibles à chaque niveau », une puissance d’aspiration de 2 500 Pa et la capacité de nettoyer jusqu’à 2 580 pieds carrés d’espace en une seule fois.

Robot aspirateur Roborock S6 MaxV 460 $ (Rég. 750 $)

Et plus…

Nous suivons également l’une des meilleures offres de l’aspirateur balai sans fil de marque H7 sur 140 $ de rabais. Il y a aussi 170 $ baisse de prix sur le robot aspirateur et vadrouille S5 MAX avec commandes vocales, puissance d’aspiration de 2 000 Pa et cartographie LiDAR.

Aspirateur balai sans fil Roborock H7 360 $ (Rég. 500 $)

Robot aspirateur laveur S5 MAX 380 $ (Rég. 550 $)

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

