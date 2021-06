Les aspirateurs robots commencent à 90 $ pour Prime Day, ou obtenez un Roomba pour 200 $ – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous devons dire… c’est la vente Prime Day la plus impressionnante que nous ayons jamais vue, à la fois en termes de nombre d’offres sur le site d’Amazon et de remises incroyablement importantes que nous avons vues. Et si vous recherchez des aubaines fantastiques sur certains des produits les plus populaires de la saison, ne cherchez pas plus loin que les aspirateurs robots les plus vendus. Les offres Roomba d’Amazon sont particulièrement impressionnantes aujourd’hui, avec des prix commençant à seulement 199,99 $ pour le Aspirateur robot Roomba 692. C’est un nouveau plus bas historique ! Vous pouvez également économiser les 800 $ Roomba i6+ qui se vide une fois l’aspirateur terminé pour seulement 499,99 $, ce qui est également un nouveau prix bas de tous les temps. Ou, si vous voulez vraiment une affaire folle, les 600 $ Requin QI XL qui a également une fonction de vidange automatique est tombé à seulement 319,99 $ aujourd’hui, ce qui est fou !

Visite Le hub Prime Day 2021 d’Amazon pour voir toutes les dernières offres, et assurez-vous de vérifier Résumé des offres Prime Day de . pour toutes les meilleures affaires disponibles en ce moment.

Parmi nos lecteurs, les meilleures offres Prime Day à ce jour ont été ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), le très populaire Ouvre-porte de garage intelligent MyQ pour seulement 16,98 $ (plus un crédit de 40 $ avec la promo Amazon Key !), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Et en ce qui concerne les aspirateurs robots, ils ont également été très populaires auprès de nos lecteurs jusqu’à présent le Prime Day.

La gamme d’aspirateurs robots Roomba d’iRobot est et a toujours été la meilleure du secteur, et Amazon souffle certains des modèles Roomba les plus en vogue jamais pendant le Prime Day 2021. Il y a trois offres particulièrement intéressantes incluses dans la vente, et vous devez absolument Vérifie-les.

le Aspirateur robot Roomba 692 se vend 320 $ et comprend de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme une forte aspiration et même le support Alexa. Pendant le Prime Day 2020, ce grand aspirateur autonome ne coûte que 199,99 $. Vous pouvez également augmenter jusqu’à 800 $ Aspirateur robot à vidange automatique Roomba i6+ qui peut fonctionner pendant un mois ou deux sans même que vous ayez à y penser puisqu’il se vide. Achetez-en un pendant le Prime Day avant qu’ils ne soient épuisés, et vous ne paierez que 499,99 $ ! Ou, si vous voulez dépenser encore moins d’argent, les 650 $ Roomba i4+ avec vidange automatique est tombé à seulement 399,99 $ pour Prime Day.

le Aspirateur robot à vidange automatique Shark IQ XL est également en vente au prix tueur de seulement 319,99 $ au lieu de 600 $, et il y a plusieurs autres offres d’aspirateurs robots que vous devez voir. Vous pouvez même obtenir un Aspirateur robot populaire Yeedi pour seulement 89,99 $!

Faites défiler toutes nos offres préférées ci-dessous.

iRobot Roomba 692 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Recommandations de nettoyage personnalisées, Fonctionne… Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 100,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

iRobot Roomba i4+ (4552) Aspirateur robot avec élimination automatique de la saleté – Se vide jusqu’à 6… Prix catalogue : 649,99 $ Prix : 399,99 $ Vous économisez : 250,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Robot aspirateur iRobot Roomba i6+ (6550) avec élimination automatique de la saleté – se vide jusqu’à 60… Prix catalogue : 799,99 $ Prix : 499,99 $ Vous économisez : 300,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur robot Shark AV1010AE IQ avec base XL à vide automatique, cartographie de navigation avancée, Wifi et bière… Prix catalogue : 598,88 $ Prix : 319,99 $ Vous économisez : 278,89 $ (47%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

NARWAL T10 Robot Aspirateur Mop 2-en-1 avec Nettoyage Automatique de Mop, Connecté Wi-Fi, Smart Mapping,… Prix : 959,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur robot yeedi k600 2600 mAh, couvercle en verre trempé anti-rayures avec aspiration puissante… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 90,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

iRobot Roomba i4+ (4552) Aspirateur robot avec élimination automatique de la saleté avec iRobot Braava Jet m6 (6… Prix:$699.98 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Robot aspirateur iRobot Roomba i6+ (6550) avec élimination automatique de la saleté avec iRobot Braava Jet m6 (6… Prix:$799.98 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur robot ILIFE V3s Pro, aspiration sans enchevêtrement, mince, robotique auto-rechargeable… Prix catalogue : 159,99 $ Prix : 111,99 $ Vous économisez : 48,00 $ (30 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

ILIFE A4s Pro Robot Aspirateur, 2000 Pa Max Aspiration, ElectroWall, Télécommande, Mince, Mince, Silencieux,… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 125,99 $ Vous économisez : 54,00 $ (30%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bissell SpinWave Hard Floor Expert Robot pour animaux de compagnie, vadrouille humide et aspirateur robot 2 en 1, connexion Wi-Fi… Prix : 199,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

eufy by Anker, RoboVac G30, Robot Aspirateur avec Smart Dynamic Navigation 2.0, 2000 Pa Strong Sucti… Prix catalogue : 319,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 120,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Aspirateur vertical Shark Rotator Lift-Away TruePet avec filtre HEPA, crevasse, multi-outil pour animaux de compagnie et… Prix: $168.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Shark S3504AMZ Steam Pocket Mop Nettoyant pour sols durs, 1 tête rectangulaire, 1 tête de vadrouille triangulaire, facile… Prix catalogue : 99,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 45,00 $ (45%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bissell SpinWave Hard Floor Expert Robot pour animaux de compagnie, vadrouille humide et aspirateur robot 2 en 1, connexion Wi-Fi… Prix : 199,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.