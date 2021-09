in

Space Aliens Invaders, un jeu auquel vous n’avez peut-être pas “joué” mais que vous avez certainement joué. Capture d’écran : Pix Arts

Ce n’est un secret pour personne que le Nintendo eShop regorge de « shovelware », des jeux de mauvaise qualité qui n’existent apparemment que pour prendre de la place (et peut-être rapporter rapidement de l’argent à l’éditeur). Mais depuis environ un an, l’eShop est confronté à une tactique de publication encore plus insidieuse : le soi-disant “asset flip”.

Qu’est-ce qu’un retournement d’actif ?

Les retournements d’actifs décrivent un jeu entièrement construit à l’aide de modèles, d’environnements prédéfinis et parfois même de modèles entiers ou de versions de démonstration. En règle générale, ces actifs sont achetés avec tous les droits, totalement au-dessus du bord, via des magasins comme Unity Asset Store.

Il n’y a rien de mal à utiliser des ressources prédéfinies dans un jeu, bien sûr ; les studios de jeux indépendants sont souvent à court de ressources, ils peuvent donc récupérer des actifs prédéfinis, puis les utiliser pour leurs propres jeux, réduisant ainsi le temps de développement et gardant les frais généraux bas. Mais certains éditeurs accordent simplement une licence à des actifs et les retournent sur une vitrine numérique – dans ce cas, l’eShop de Nintendo – comme s’il s’agissait d’un jeu complet et totalement nouveau, parfois sans rien changer.

La pratique est techniquement légale. C’est aussi très mal vu.

“Beaucoup de gens n’ont pas les compétences nécessaires pour produire chaque élément de leurs jeux, et les sites qui vendent des actifs sont incroyablement précieux”, a déclaré à Kotaku Luke Wild, qui dirige la chaîne YouTube StarorShovelware. « Mais créer un jeu entièrement à partir d’actifs – ou pire encore, utiliser un… modèle de jeu complet, ne modifier aucun des éléments de base, puis le publier en tant que ‘jeu’ sur l’eShop – est tout simplement faux dans mon esprit. “

G/O Media peut toucher une commission

Les retournements d’actifs ne sont pas exactement un nouveau problème et ont en fait troublé la communauté des joueurs sur PC depuis un certain temps. En 2017, Steam a supprimé plus de 170 jeux considérés comme des actifs flips. (Un jeu qui n’a pas encore été annulé : Asset Flip. Il est en accès anticipé.)

Mais ces dernières années, la pratique a proliféré sur la devanture de Nintendo. Wild a consciencieusement fait la chronique du fléau croissant et a documenté ses efforts dans une vidéo publiée ce week-end :

Comme Wild l’a détaillé dans une vaste feuille de calcul, environ 90 jeux qui ont été publiés sur l’eShop jusqu’à présent en 2021 peuvent être qualifiés d’asset flips. Parmi ceux-ci, l’éditeur mobile Pix Arts – que vous connaissez peut-être comme la société derrière des joyaux tels que Jumping Stack Ball et US Navy Sea Conflict – est de loin le plus grand contrevenant, ayant publié 34 flips d’actifs de bonne foi.

Il y a quelques semaines, Wild avait en effet consacré une vidéo entière à faire la lumière sur les pratiques de l’entreprise. Benoît Varasse de Pix Arts, qui est répertorié comme développeur sur de nombreux jeux Pix Arts publiés sur Switch, est intervenu dans les commentaires en écrivant :

Il n’y a absolument rien d’illégal ni d’immoral à acheter des actifs de Unity Asset Store ou des graphiques de TurboSquid et [making] jeux hors d’eux. Il est également légal d’acheter une licence de jeu mobile sur Unity Asset Store et d’en faire une adaptation sur d’autres formats. En fait, c’est exactement la raison pour laquelle Unity Asset Store et son écosystème sont faits.

Pix Arts n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Kotaku.

Comment pouvez-vous dire qu’un jeu est un atout ?

Repérer un retournement d’actif est à la fois un art et une science. Wild a d’abord organisé des jeux sur l’eShop dans l’ordre chronologique inverse (via le site e-commerce Deku Deals). Il a ensuite identifié tous les jeux à l’apparence de poisson. (Wild a «développé un talent» pour repérer ce genre de chose.) À partir de là, discerner si un jeu était ou non un atout se résumait à la recherche d’images inversées ou au chalutage des sites de vente d’actifs. Dans certains cas flagrants, le développeur n’échangerait même pas le nom de l’actif d’origine. Oups.

The Bullet: Time of Revenge est un atout notoire du jeu Hammer 2: Reloaded.Capture d’écran: Art Games Studio

Voir ? Capture d’écran : XForm / Unity Asset Store

Pendant que nous y sommes, il y a une liste pour Hammer 2 Reloaded sur l’eShop de la Nintendo Switch, publiée par Pix Arts.Capture d’écran : Pix Arts

Les critiques du retournement d’actifs pensent que la pratique, bien que irréprochable, est au mieux louche – encore une autre pratique commerciale trompeuse conçue pour tromper les consommateurs en leur faisant acheter un produit de qualité inférieure avec un prix d’autocollant attrayant. Wild, pour sa part, pense que cela devrait s’arrêter.

“Nintendo doit intervenir et prendre des mesures en ce qui concerne à la fois les basculements d’actifs et les pelles qui peuplent la boutique en ligne”, a déclaré Wild. “J’aimerais également sensibiliser davantage de personnes au problème dans l’espoir qu’elles soient un peu plus prudentes avec ce qu’elles achètent et à qui elles achètent.”

Lorsqu’il a été contacté pour commenter, un représentant de Nintendo a déclaré que la société n’avait “rien à annoncer à ce sujet”.