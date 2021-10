Les assistants de la reine Elizabeth ont dit de ne pas la « surcharger » avec trop de devoirs royaux | Royale | Nouvelles

Après être apparue avec une canne pour la première fois lors d’une apparition royale publique plus tôt ce mois-ci, de nombreux médias se sont demandé si la santé de la reine la limitait dans son travail quotidien de monarque. Mercredi, d’autres questions ont été soulevées après que Buckingham a annoncé que la reine ne s’envolerait pas pour l’île du Nord comme prévu, car son médecin lui a conseillé de se reposer.

À 95 ans, la reine Elizabeth est toujours royale à temps plein et a récemment prononcé des discours en Écosse et au Pays de Galles avant d’accueillir des chefs d’entreprise milliardaires, des envoyés présidentiels et des entrepreneurs technologiques au château de Windsor pour marquer le Sommet mondial de l’investissement.

Toute une équipe se charge de s’assurer que la monarque n’en ait pas trop dans son assiette en même temps, mais, selon un initié, ils lui en demandent parfois trop.

Hugo Vickers, qui a participé à la planification des jubilés d’argent, d’or et de diamant, a déclaré que les assistants royaux devaient s’assurer de ne pas « surcharger » la reine en acceptant trop de tâches.

« Ils sont parfois assez doués pour rythmer les choses en changeant les choses ici et là, ce qui lui facilite les choses, mais j’ai peur de ne pas penser qu’ils sont toujours aussi réfléchis qu’ils devraient l’être », a-t-il déclaré au Times.

Une source royale a également déclaré qu’il y avait eu une « dissension » sur l’élaboration de l’agenda de la reine.

Elle devrait assister à la COP26 à Glasgow plus tard cette année et participera à encore plus d’événements l’année prochaine alors qu’elle célébrera son jubilé de platine 2022.

Un porte-parole de Buckingham Palace a déclaré mercredi: «La reine a accepté à contrecœur les conseils médicaux de se reposer pendant les prochains jours.

«Sa Majesté est de bonne humeur et est déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord, où elle devait entreprendre une série d’engagements aujourd’hui et demain.

L’expert royal, Phil Dampier, a même suggéré que Lady Louise, fille du prince Edward et de Sophie Wessex, pourrait choisir de devenir princesse et d’avoir un nouveau rôle au sein de la famille royale.

Il a déclaré au Mirror: « Parce qu’elle est la petite-fille de la reine, Lady Louise peut se considérer comme une princesse quand elle aura 18 ans. »