Les assistants royaux ont donné à Penny et à la comtesse Mountbatten un surnom en raison de l’amitié de Philip | Royal | Nouvelles

Aujourd’hui, la famille royale et le pays disent au revoir au duc d’Édimbourg. La cérémonie a eu lieu à la chapelle St George, dans le parc du château de Windsor. Philip aurait demandé un enterrement minimaliste et ne serait pas resté dans l’état – où des membres du public auraient pu voir son cercueil. Compte tenu des restrictions relatives aux coronavirus, il y a eu des spéculations sur qui participerait et ne serait pas présent.

La liste des invités comprend des membres des familles de la reine et du duc d’Édimbourg, dont trois de ses parents allemands.

Le prince Harry est également présent au château de Windsor, mais Meghan Markle n’a pas pu se rendre au Royaume-Uni en raison des conseils d’un médecin.

Une personne moins connue présente aujourd’hui était Penny, la comtesse Mountbatten.

Elle est l’épouse du comte Mountbatten, Norton Knatchbull – le petit-fils de l’oncle de Philip, Lord Louis Mountbatten.

Penny a épousé Earl Mountbatten en 1979, deux mois seulement après l’assassinat de Lord Mountbatten par l’IRA.

Elle était également très proche du duc d’Édimbourg, avec leur amitié qui s’est épanouie pour la première fois en 1994 lorsqu’il a commencé à lui apprendre à conduire une calèche.

Penny a souvent été vue à Sandringham, et a également régulièrement vu Philip au Royal Windsor Horse Show.

En fait, sa proximité avec la famille royale lui a même valu un surnom affectueux.

On a dit qu’elle avait été surnommée “ et aussi ” par des courtisans – parce qu’aucune liste d’invités n’était jamais complète sans elle.

Le palais de Buckingham a déclaré que la reine faisait face à des décisions “très difficiles” alors qu’elle sélectionnait les 30 invités autorisés selon les règles du COVID-19, parmi la congrégation originale de 800 personnes, et avait essayé de s’assurer que toutes les branches de la famille du duc étaient là.

Elle a toujours été proche de la famille royale, comme l’a rappelé un ami qui la connaissait depuis ces premiers jours: «Elle était l’une des jeunes femmes les plus naturelles que j’aie jamais rencontrées, extravertie mais pas impétueuse ni séduisante.

Une source royale a déclaré à Grazia: «Penny et le duc d’Édimbourg ont partagé des décennies d’affection.

«Sa présence à l’enterrement parmi seulement 30 participants est exactement ce que le regretté duc aurait voulu, et toute la famille sera ravie de l’avoir parmi eux en cette sombre occasion.

“Naturellement, la situation signifiera qu’ils doivent tous garder leurs distances les uns des autres, mais se rassembler dans le chagrin sera extrêmement bénéfique et d’un grand réconfort pour tous.”