Les assistants royaux sont “sages” d’arrêter le discours de dévoilement du prince Harry après que Duke a “contredit” William | Royale | Nouvelles

Le prince William et le prince Harry devaient chacun prononcer un discours rendant hommage à leur défunte mère lors de la cérémonie de dévoilement d’une statue de la princesse Diana. Les deux frères ont finalement publié une déclaration commune dans un clin d’œil réconfortant à “son amour, sa force et son caractère”. L’auteur royal Robert Lacey a insisté sur le fait que les assistants du palais avaient été “sages” d’éviter que le duc de Cambridge et le duc de Sussex ne prononcent des discours différents.

Le commentateur royal Richard Eden a noté que le prince William et le prince Harry étaient connus pour adopter des approches différentes lorsqu’ils prononçaient un discours sur la princesse Diana dans le passé.

M. Eden a déclaré: “Je me demande combien de brouillons ont été jetés.

“Je vais essayer de le découvrir, mais je soupçonne qu’ils ont tous les deux écrit des discours qui ont été rejetés au fil des ans.

“Nous les avons vus prononcer des discours sur Diana qui étaient très différents dans le passé.”

Il a ajouté: “Et moi aussi, je vois ces mêmes valeurs transparaître.

“Comme il le fait depuis 21 ans maintenant, le Diana Award perpétue son héritage en plaçant les jeunes au centre de notre avenir. Et cela n’a jamais été aussi important.”

La relation du duc de Sussex avec son frère aîné a été particulièrement tendue au cours des deux dernières années en raison de prétendues frictions concernant sa relation avec son épouse Meghan Markle.

Le prince William et le prince Harry se sont rencontrés deux fois en personne au cours des 18 derniers mois alors que le duc de Sussex a déménagé en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec la duchesse l’année dernière.