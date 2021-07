Les associations de MPME s’inquiètent de la décision de Gadkari d’inclure les détaillants et les commerçants dans le secteur des MPME

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Dans une demande de longue date des associations de l’industrie de la vente au détail et du commerce, le ministre des MPME Nitin Gadkari a rétabli la semaine dernière le statut des détaillants et des grossistes en tant que MPME.

Avec les directives révisées, les commerces de détail et de gros pourront désormais s’inscrire sur le portail d’enregistrement Udyam.

Bien que cette décision ait été saluée par les associations de commerçants et de détaillants, plusieurs associations traditionnelles de MPME ont exprimé leur inquiétude quant à l’expansion de la définition des MPME.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le mémorandum du bureau publié par le ministère des MPME en date du 2 juillet 2021 indiquait que « l’avantage de l’enregistrement sera limité aux prêts sectoriels prioritaires ».

Des associations industrielles telles que la Fédération des micro, petites et moyennes entreprises indiennes (FISME) ont également fait part de leurs inquiétudes quant à une éventuelle utilisation abusive de l’enregistrement dans d’autres activités.

Dans sa déclaration, la FISME a déclaré que les commerçants seront désormais couverts par la politique de marchés publics du gouvernement. Il est actuellement obligatoire pour le ministère central, les départements gouvernementaux et les PSU d’affecter 25 pour cent de leurs achats annuels auprès du secteur des MPE pour stimuler la fabrication dans le pays. Le souci est que maintenant les commerçants importeront et fourniront au gouvernement. En outre, les commerçants pourront désormais tirer parti de programmes promotionnels tels que la coopération internationale, destinés à promouvoir les produits fabriqués en Inde sur les marchés internationaux. “Si les chèques appropriés ne sont pas introduits, cela peut être contre-productif pour l’initiative du gouvernement Make in India”, a déclaré Anil Bharadwaj, secrétaire général de FISME, à Financial Express Online.

Vinod Kumar, président du Forum indien des PME, a déclaré que s’il s’agit d’un pas en avant où le gouvernement aide à relancer un secteur, il encourage également les gens à devenir commerçants. «Le gouvernement a reconnu la nécessité de stimuler l’entrepreneuriat dans le pays pour créer des emplois, mais pour encourager la fabrication, il est également nécessaire de leur donner cette distinction privilégiée par le biais de programmes et d’une différenciation de son statut plutôt que de l’inclure dans le même ensemble que les commerçants. “

Dans une précédente interview avec Financial Express Online, le président du Consortium of Indian Associations, KE Raghunathan, avait déclaré que cette décision diluerait le secteur des MPME qui est déjà assez vaste. Il a expliqué que les données de bonne qualité sur les MPME sont absentes dans le pays et que l’inclusion de plus de 2,5 millions de commerçants et de détaillants compliquerait encore le problème. “Il sera beaucoup plus difficile de cartographier les points de données autour des MPME dans chaque district ou État, ce qui rendra difficile l’analyse des problèmes pour introduire les bonnes dispositions au bon moment”, a ajouté Raghunathan. De plus, le soutien existant aux MPME, tels que le portail Government eMarketplace (GeM), les prêts sectoriels prioritaires et les paiements en souffrance par les centres de facilitation de l’État, sera affaibli avec des ajouts aussi importants, a-t-il conclu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.